El tren de Lleida-La Pobla incrementa l'oferta i ajusta els horaris a partir del 19 de gener

La línia de tren de Lleida-La Pobla de Segur incrementa les circulacions i ajusta els horaris a partir de dilluns vinent, dia 19 de gener, per absorbir la demanda creixent i millorar les connexions amb altres serveis ferroviaris. Pel que fa a l'ampliació de l'oferta, s'incorporen noves circulacions per absorbir la demanda creixent al tram entre Lleida i Balaguer.
En concret, s’afegeixen dues circulacions addicionals al migdia, a les 14.42 h amb origen a Lleida i a les 15.17 h amb origen a Balaguer, de dilluns a divendres. Els divendres, a més, s'incorporen dues circulacions a la tarda, a les 18.45 h amb origen a Lleida i a les 19.20 h amb origen a Balaguer. De l'altra, l'ajust horari suposarà l'endarreriment dels trens entre 5 i 20 minuts.
Així, es porten a terme els següents ajustos horaris: cada dia, excepte els dissabtes, s'endarrereix 5 minuts l'hora de sortida del tren de les 9.05 h, a les 9.10 h, de Lleida a Balaguer per connectar amb el tren d'alta velocitat amb origen a Barcelona que arriba a les 9 h a Lleida. El dissabte l'endarreriment és de 20 minuts al tren amb origen a Lleida i destinació Balaguer de les 8.50 h, unificant l'horari a les 9.10 h, amb la resta de dies de la setmana.
Els caps de setmana i festius s’endarrereix 10 minuts l'hora de sortida del tren de les 7.47 h, a les 7.57 h, de Lleida a La Pobla de Segur per connectar amb el tren d'alta velocitat amb origen a Barcelona que arriba a les 7.46 h a Lleida. Aquesta mesura implica endarrerir 10 minuts la sortida del tren amb origen a Balaguer de les 8.18 h, a les 8.28 h.
Aquests ajustos horaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) permetran millorar les connexions dels trens d'FGC amb els trens AVE, que connecten Lleida amb Barcelona.