El Parc Astronòmic del Montsec tanca el 2025 amb més de 30.000 visitants

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM), a Àger (Noguera), ha tancat la temporada 2025 amb més de 30.000 visitants i convertit ja en un dels referents en la divulgació astronòmica a Catalunya. L’equipament gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va tancar portes dissabte i tornarà a obrir al públic a el 6 de febrer, amb una cartera de propostes d’activitats divulgatives i familiars entre les qual destaquen les relacionades amb l’eclipsi total de sol del proper 12 d’agost, que es podrà veure des de Catalunya. El PAM ja prepara activitats per difondre l’esdeveniment durant els mesos previs, segons ha informat en un comunicat.
Aquest 2025, el centenari d’Assumpció Català i Poch, la primera professora astrònoma de l’Estat, ha marcat bona part de l’activitat que s’ha fet a l’Astronòmic. Al juliol, el PAM va acollir l’acte central de la commemoració d’aquest centenari, on es va fer valdre la important contribució de Català i Poch en l’àmbit de les matemàtiques i l’astronomia a tots els nivells, com a científica i com a dona. També es va retolar un tren de la línia Barcelona-Vallès d’FGC amb el seu nom. A més, l’11è Festival d’Astronomia, a l’octubre, va rebre més de 1.200 visitants, i es va dedicar a l’astrònoma catalana.
Altres cites destacades de l’any han estat el Cicle de Música sota les estrelles, que ha arribat ja a la 15a edició. i la programació especial de Nadal a l’Astronòmic ha fet que més de 1.200 persones s’acostessin al Parc del 19 de desembre al 10 de gener per viure les sessions de màgia, cinema immersiu, observació, planetaris, concerts en viu i exposicions fotogràfiques.
Nous equipaments
El 2025 el PAM ha posat en servei tres nous telescopis portàtils Dobson, de 30 centímetres de diàmetre, que estan a disposició de les persones visitants per a observacions visuals directes del cel durant les visites nocturnes de manera que la visió dels planetes i la Lluna es pot gaudir millor. Aquests telescopis s’han sumat als telescopis fixos situats a les cúpules i que, mitjançant càmeres, permeten observar aquells objectes que els nostres ulls no poden veure.
També s’ha instal·lat i està actualment en proves el primer radiotelescopi, una eina especialment important per a l'observació solar durant les visites diürnes, ja que permet observar objectes brillants com el Sol en moments de núvols i que serà una de les principals novetats de la temporada 2026.
2026, marcat per l’eclipsi total de Sol
“Tot i que al món hi ha eclipsis totals cada any i mig, la franja on es veuen és molt estreta, i des d’un mateix lloc només es pot gaudir d’aquest espectacle cada diversos segles”, recorden des del PAM. Per això la cita del 12 d’agost és tan excepcional a Catalunya. En aquest cas, la totalitat es podrà observar des del sud del país, especialment a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, amb una durada màxima d’un minut i mig i el Sol molt baix a l’horitzó, fet que farà imprescindible escollir bé el punt d’observació.