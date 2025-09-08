Les restes del soldat republicà Julio Lizana tornen a casa vuit dècades després a Claravalls

Aquest dissabte, el cementiri de Claravalls, a Tàrrega, ha acollit la reinhumació de les restes de Julio Lizana, un soldat republicà nascut a Barcelona i mort en combat durant la Guerra Civil el gener de 1939. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha lliurat les despulles a la família en un acte solemne que ha qualificat de “dignificació i reparació”.
Lizana, que tenia 31 anys, era casat i pare d’un fill. Segons els testimonis, va morir prop de Bellprat (Anoia) per l’impacte d’un explosiu i va ser enterrat pels habitants d’una masia enmig de dos camps de conreu. La seva família hi va col·locar una creu de ferro per mantenir viva la memòria. Ara, més de vuitanta anys després, els seus descendents han pogut traslladar-lo al nínxol familiar. “Tindrem un lloc més accessible per estar amb ell”, ha expressat el seu net, Carles Lizano.
Amb Lizana ja són 27 les persones identificades a Catalunya gràcies al Programa d’Identificació Genètica, iniciat el 2016 i basat en la comparació de perfils d’ADN de familiars i restes exhumades. Actualment, el cens de desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme supera les 8.000 persones, i el mapa de fosses de la Generalitat en recull 965 amb unes 13.000 víctimes documentades.
Aquest és el primer cas de restitució d’un soldat republicà al municipi de Tàrrega. El cementiri de Claravalls s’incorpora així a la Xarxa d’Espais de Memòria local, que inclou també el Mas de Colom, la Fàbrica Trepat, el cementiri de Tàrrega i el Pou de Gel. L’alcaldessa, Alba Pijuan, ha subratllat que l’acte ha estat “una restitució de la dignitat i la justícia”.