Agenda del cap de setmana a Lleida: 6 i 7 de setembre

Els municipis de les Borges Blanques i Castellnou de Seana es preparen per viure amb intensitat les seves festes majors aquest mes de setembre. Els programes inclouen activitats per a totes les edats, amb música, espectacles, actes de cultura popular i espais per al gaudi familiar. El concert de "No Somos Tu Rollo" a Maldà i l'espectacle "Helenes", a la ciutat de Lleida, completen l'agenda del cap de setmana.
Festa Major de les Borges Blanques
L’Ajuntament de les Borges Blanques ha programat una nova edició de la Festa Major amb una agenda plena d’actes culturals i festius. Els veïns i visitants hi trobaran propostes diverses que abracen des d’espectacles familiars fins a activitats lúdiques i concerts. Consulta el programa sencer.
Concert de "No Somos Tu Rollo a Maldà"
El grup "No Somos Tu Rollo" actuarà a Maldà aquest divendres a partir de les 22.00h de la nit. La cita serà al Bar Centro, on presentaran el seu potent directe d’agrorap reivindicatiu i festiu, amb entrada lliure i gratuïta. Aquest concert es planteja com una manera de combatre el retorn a la rutina amb bon ambient i música carregada de missatge social. Reserva prèvia: trucant al 973 331 114
Festa Major de Castellnou de Seana
Castellnou de Seana viurà la seva Festa Major del 4 a l’11 de setembre, amb un programa que combina tradició, actes culturals i activitats per a tots els públics.
L’inici de la celebració tindrà lloc el divendres, 5 de setembre, amb el repic de campanes i el pregó, que enguany anirà acompanyat d’un monòleg de Lo Pau de Ponts, una de les cites més esperades pels veïns. La vetllada es completarà amb espais gastronòmics i el concert de Pendulum.
El dissabte, 6 de setembre, serà un dels dies més intensos. El matí començarà amb l’espectacle infantil Contes de Maleta i a la tarda hi haurà inflables per a totes les edats. A la nit, la Colla Gegantera protagonitzarà la cercavila nocturna, seguida de la lectura del manifest contra la violència de gènere i la Festa Jove amb La Noche 80era, Dj Moncho i Matt Dj.
El cap de setmana es tancarà amb la Trobada de Tractors Clàssics, diumenge al matí, que recorreran els carrers del poble abans de donar pas a espectacles infantils i al ball de tarda amb Orgue de Gats.
Jornada Europea de la Cultura Jueva, a Tàrrega
La ciutat de Tàrrega se suma un any més a la Jornada Europea de la Cultura Jueva amb un programa que convida a conèixer i reflexionar sobre el llegat hebreu de la vila medieval. El diumenge al matí es farà una visita guiada a la Casa d’Avraham Xalom, situada a l’antic Call Jueu, així com a l’exposició Tragèdia al Call – Tàrrega 1348, dedicada al pogrom que aquell any va causar centenars de víctimes mortals.
La jornada es completarà amb un recital de proverbis de Moixé Natan, a càrrec de la rapsoda Núria Miret i amb els comentaris de Josep Xavier Muntané, doctor en Filologia Hebrea i autor de l’edició crítica del llibre Qüestions de vida del molt savi senyor Moixé Natan, obra cabdal de l’escriptor jueu medieval nascut a Tàrrega. Les activitats, de caràcter gratuït, començaran a les 10.30 hores i requeriran reserva prèvia per a la visita guiada al telèfon 973 312 960.
"Helenes", a Lleida
El relat poètic i escènic dedicat al mite d’Helena de Troia arriba amb una proposta que combina teatre, documental i reflexió contemporània sobre la violència contra les dones. L’espectacle estableix un paral·lelisme entre la figura mítica culpabilitzada d’haver provocat guerres i les moltes Helenes d’arreu del món que, al llarg de la història i en l’actualitat, han estat estigmatitzades i víctimes d’una societat patriarcal.
La peça, que oscil·la entre la intimitat i la tragèdia, denuncia la violència sexual com una realitat estructural i persistent, des dels conflictes armats fins a la vida quotidiana. Amb un llenguatge performàtic i poètic, la proposta qüestiona, incomoda i convida a reflexionar sobre la dignitat, la justícia i la igualtat, tot recordant que les dones no moren, sinó que són assassinades. La Saleta ofereix aquest espectacle el proper diumenge a partir de les 19.00h del vespre. L'entrada val 10 euros.