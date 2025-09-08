El Poal estrena escola després de reivindicar-la durant prop de tres dècades

El Poal (Pla d’Urgell) ha estrenat escola després de prop de tres dècades de reivindicacions.
Les noves instal·lacions, que es van començar a construir el 2024, substitueixen les antigues dependències situades als baixos de l’Ajuntament, on l’escola pública hi ha funcionat des del 1926. De fet, l’any que ve hauria fet cent anys en aquesta ubicació, però finalment, els 63 alumnes del col·legi El Roser han pogut començar el curs a la nova escola, que ha costat 1,6 milions i s’ha fet en un solar cedit per l’Ajuntament.
A banda de les aules d’Infantil i Primària, el centre inclou una llar d’infants. Fa unes setmanes, es va fer el trasllat de tot el material i mobiliari després de l’associació de famílies fes una crida a demanar col·laboració.
El Roser és una escola rural que compta amb 67 alumnes, dels quals 7 són de la llar d’infants, ja que està integrada a l’edifici. Segons Domingo, ja fa anys que funcionen d’aquesta manera i amb el temps han pogut comprovar com la dinàmica és positiva perquè “entre tots ho fem tot”. En aquest sentit, ha assegurat que la salut d’aquesta escola rural és bona perquè amb prop de 70 alumnes, és una de les xifres més elevades que han tingut, ja que fa 20 anys només hi havia 40 alumnes.
L’alcaldessa de Poal, Estela Lleonart, no ha dubtat a qualificar d'“històric” el dia d’avui, ja que per fi s’ha fet realitat el somni de tenir una “escola digna”, en un edifici amb pati, aules diferenciades i tot el que les altres escoles tenen i “nosaltres no teníem”. L’any que ve hauria fet 100 anys d’escola als baixos de l’Ajuntament i la situació ja era “inviable; no hi havia qualitat de vida, les aules estaven antiquades, amb humitat, i la llum saltava cada dos per tres”. A més a més, els nens havien de fer servir la plaça com a pati amb la falta de seguretat que això representava per tenir-los controlats en un recinte tancat.