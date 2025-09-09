Lleida té encara 54 places d’escoles bressol disponibles

Un total de 807 infants han iniciat el curs a les Escoles Bressol Municipals de Lleida, que ofereixen enguany 861 places. Actualment queden 54 vacants que s’aniran cobrint progressivament amb noves incorporacions.
El paer en cap, Fèlix Larrosa, va subratllar que “Lleida és una de les ciutats de tot l’Estat amb una major ràtio d’escoles bressol per habitant” i va remarcar la voluntat de millorar l’atenció personalitzada als més petits. En aquest sentit, aquest curs s’ha reduït la ràtio màxima per aula, que passa de 20 a 18 alumnes. La plantilla la formen 120 professionals, dels quals 65 són mestres i 55 tècnics/es d’educació infantil.
L’inici del curs escolar també es va viure als centres d’Infantil, Primària i ESO. L’alcalde va visitar l’Escola Santa Maria de Gardeny, on va saludar docents, famílies i alumnes. “L’educació és un pilar fonamental de la nostra societat, i per això volem començar el curs reafirmant el compromís de la Paeria amb la comunitat educativa i les famílies de la ciutat”, va afirmar.
Aquest compromís es reflecteix als pressupostos municipals, que destinen més de 23 milions d’euros a educació, amb un increment superior a un milió respecte a l’any anterior. A més, l’Ajuntament ha anunciat l’ampliació del projecte Patis Vius, amb noves actuacions als centres Joan XVIII, Joan Maragall i Sant Josep de Calassanç, per afavorir la socialització i la integració als barris.