L'Orfeó Lleidatà engega un projecte per apropar la música a les aules

La Fundació Orfeó Lleidatà impulsa per al curs 2025-2026 el projecte "Espai Orfeó Educa", una nova línia educativa i comunitària que vol apropar la música i les arts escèniques als infants i joves de 0 a 18 anys de les terres de Lleida. El programa inclou espectacles, concerts i tallers adaptats a cada franja d’edat i neix amb la vocació de consolidar-se en el temps.
La iniciativa s’inspira en els serveis educatius de grans institucions com l’Auditori, el Palau de la Música o el Liceu, però amb una particularitat: és la primera proposta d’aquest tipus al territori. “Volem garantir els drets culturals en l’àmbit educatiu i convertir-nos en referents, especialment en el camp de la música”, ha destacat el director executiu de la Fundació, Xavier Quinquillà.
De moment, més d’una vintena de centres ja s’han inscrit a les activitats, fet que demostra —segons Quinquillà— que el projecte dona resposta a una necessitat latent. Perquè cap alumne en quedi fora, el programa ofereix tarifes socials i preus adaptats a col·lectius vulnerables i a centres d’alta complexitat.
Del bressol al Batxillerat: música per créixer
Les propostes cobreixen totes les etapes educatives:
"Petits sons de la selva" (0-3 anys): una experiència sensorial amb música en viu i sons de la natura.
"Aventura a la Selva" (3-6 anys): joc, expressió i creació sonora amb els més petits.
"Canta i Estima" (1r-4t de primària): taller coral per descobrir la força de cantar en grup.
"Oh, Benvinguts" (5è-6è de primària i ESO): recorregut musical per la història recent de Catalunya amb cançons emblemàtiques.
"Music Xperience" (3r-4t d’ESO i Batxillerat): concert i trobada amb músics actuals com Neptú, Sexenni, Valdivia, BRU i Olga Zoet, en col·laboració amb la Casa de la Música de Lleida, Alt Pirineu i Aran.
“L’objectiu és que els alumnes no només escoltin música, sinó que la visquin i la creïn”, ha remarcat el coordinador del programa, Manel Romeu, que subratlla el caràcter vivencial i participatiu de les activitats. Per això, els grups són reduïts i cada proposta inclou material pedagògic perquè els docents puguin treballar-la abans i després a l’aula.
Un projecte amb mirada social i de futur
"Espai Orfeó Educa" forma part del programa Projectes Singulars del Departament d’Empresa i Treball, que impulsa iniciatives de l’Economia Social i Solidària. El director general, David Bonvehí, ha posat en valor que el projecte no només té impacte educatiu i cultural, sinó que també genera ocupació al sector artístic i s’alinea amb la voluntat de promoure una “prosperitat compartida”. Amb aquest pas endavant, l’Orfeó Lleidatà es proposa que la música esdevingui una experiència quotidiana per a milers d’infants i joves del territori.