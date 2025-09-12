Cauen a Bellpuig tres traficants del perillós «gas del riure» amb 83 pots amagats als cotxes

Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment tres homes de 22, 23 i 37 anys per un delicte contra la salut pública després de ser enxampats venent òxid nitrós a Bellpuig (Urgell). La droga, coneguda popularment com “el gas del riure”, s’ha posat de moda entre els joves pels seus efectes ràpids i el baix cost, tot i que el seu consum recreatiu està prohibit i pot tenir conseqüències devastadores.
Els fets van passar aquest dimecres de matinada, cap a la 1.30 hores, quan una patrulla que feia tasques de seguretat va sorprendre un grup de persones reunides al voltant de tres cotxes aparcats en un descampat proper al municipi. En escorcollar els vehicles, els agents van trobar 83 pots d’òxid nitrós distribuïts en 14 caixes al maleter.
Segons la investigació, els tres homes identificats estaven venent les dosis in situ. Els Mossos alerten que aquesta substància, tot i semblar “innocent”, pot provocar greus problemes de salut com falta d’oxigen al cervell, danys a la medul·la espinal, deficiències de vitamina B12 amb alteracions neurològiques i cognitives i, fins i tot, la mort per asfíxia. A més, és altament tòxica per al medi ambient.