Els canals d’Urgell tancaran el 27 de setembre després d’una bona campanya de reg

El Ple de la Junta de Govern de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell (CGRCU) ha aprovat per unanimitat el calendari de tancament dels canals per iniciar les habituals tasques de manteniment, conservació i consolidació.
La campanya de reg finalitzarà el 27 de setembre, quan es tancaran el canal principal i l’auxiliar. A diferència de la greu sequera del 2023, que va obligar a un tancament prematur, aquest 2025 s’ha desenvolupat amb plena normalitat i acaba amb 348 hectòmetres cúbics de reserves al sistema Oliana-Rialb, una xifra clarament superior a la mitjana dels darrers cinc anys.
El 2024 el canal es va recuperar parcialment de la sequera anterior, però va tancar amb un 32 % menys d’aportacions del riu Segre i amb els embassaments a 234 hectòmetres cúbics, força per sota de la situació actual. Durant l’hivern, el canal principal romandrà tancat tres setmanes i obert una cada mes, per garantir el subministrament d’aigua a municipis, granges i indústries, així com per atendre les sol·licituds de reg d’hivern. El canal auxiliar restarà tancat fins a l’inici de la pròxima campanya de reg, prevista per al març de 2026.
La comunitat de regants es prepara ara per a l’assemblea general de finals d’octubre, on es votarà el projecte de modernització acordat entre els governs català i espanyol.