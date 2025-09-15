Desallotjament a tocar al bloc de l’avinguda Rusiñol de les Borges Blanques

L’Ajuntament de les Borges Blanques ha iniciat aquest dilluns la notificació oficial de desallotjament voluntari a les persones que encara viuen a l’immoble ocupat de l’avinguda Santiago Rusiñol, declarat inhabitable a principis d’agost per greus deficiències estructurals. El consistori havia donat un mes de marge als residents, fins al 5 de setembre, però encara hi queden inquilins. Per això, Policia Local i Mossos d’Esquadra fan un operatiu per lliurar els avisos un a un.
L’alcalde, Josep Farran, ha explicat que l’objectiu és saber exactament qui hi continua vivint i, un cop completat el llistat, sol·licitar al jutjat l’ordre per a un desallotjament forçós per motius de seguretat. “La normativa és clara: cal avisar els afectats de manera fefaent abans de qualsevol actuació d’execució forçosa”, ha subratllat.
El consistori va decretar la inhabilitat de tot el bloc l’1 d’agost, després d’informes tècnics que alertaven d’un estat de degradació greu a les cinc escales. Una immobiliària de Terrassa n’és la propietària des del gener, després que l’Ajuntament descartés adquirir l’edifici pel cost de rehabilitació.
La finca arrossega anys de conflictes i va veure com l’estiu de 2024 l’arribada d’una cinquantena de membres d’una mateixa família agreujava la situació. De fet, el maig de l’any passat, veïns del municipi es van concentrar davant l’oficina de la Caixa —propietària d’una cinquantena dels 77 pisos— per denunciar la sensació d’inseguretat i l’augment de la delinqüència. Aleshores, una quarantena d’habitatges es trobaven ocupats.
Segons Farran, la situació s’ha calmat les darreres setmanes, sobretot gràcies a un dispositiu de vigilància de 24 hores durant una setmana, que ha reduït els intents d’ocupació. Tot i això, el batlle insisteix que la prioritat és la seguretat: “Esperem que el jutjat autoritzi ben aviat el desallotjament forçós”.