Lleida acull la primera formació acreditada a l’Estat en teràpia d’interacció pares-fills

Vuit professionals dels hospitals Santa Maria i Sant Joan de Déu de Lleida han iniciat aquesta setmana un curs d’un any per acreditar-se en Teràpia d’Interacció Pares-Fills (PCIT, Parent-Child Interaction Therapy), un model amb més de 40 anys d’experiència internacional però fins ara inexistent a Catalunya i a la resta de l’Estat.
La PCIT se centra en enfortir el vincle afectiu entre pares o cuidadors i infants de 2 a 7 anys amb conductes problemàtiques com rebequeries, desobediència o ansietat per separació. La formació, impartida per tres especialistes de PCIT International procedents dels Estats Units i Xile, combina sessions presencials i en línia, teràpies setmanals amb famílies i seguiments quinzenals. L’examen d’acreditació es farà el setembre del 2026.
Segons la formadora xilena Ana Maria Salinas, la teràpia implica directament els pares dins la sessió, amb instruccions en temps real per continuar el treball a casa. La presidenta de PCIT International, Larissa Niec, destaca l’eficàcia del mètode davant l’actual crisi de salut mental infantil.
El projecte, liderat per l’Hospital Universitari de Santa Maria amb la col·laboració de l’Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, compta amb el suport del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya i una beca del Ministeri de Sanitat per avaluar-ne l’eficàcia i facilitar-ne l’extensió a altres professionals.