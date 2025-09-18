Lleida vol patinets amb carnet i assegurança per guanyar seguretat als carrers

L’Ajuntament de Lleida prepara una nova Ordenança Municipal de Mobilitat que obligarà els usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics, a tenir assegurança i un permís específic per circular. La mesura, anunciada per la tercera tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, s’ha donat a conèixer durant un taller sobre ús segur de patinets celebrat a la plaça de la Llotja dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
Morón ha subratllat que l’objectiu és reforçar la seguretat i la convivència a la via pública, adaptant la normativa a l’auge d’aquests vehicles a la ciutat.
La Guàrdia Urbana ja vigila de prop aquest fenomen: només fins al 31 d’agost s’han interposat 995 denúncies a conductors de VMP, sobretot per no portar casc, portar-lo mal posat o circular per zones prohibides. L’any passat la xifra va arribar a 1.113 denúncies, i des de l’aprovació de l’ordenança de trànsit de 2022 el recompte global per infraccions de casc ascendeix a 4.132.
El taller d’aquest dimecres, amb una seixantena d’assistents, ha ofert consells pràctics de circulació i recomanacions de seguretat amb la intenció de fomentar un ús responsable dels patinets i una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient.