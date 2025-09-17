Rebel·lia a les Garrigues: els ajuntaments bloquegen el conveni de carreteres de la Diputació i la Generalitat

Els municipis de la franja meridional de les Garrigues han decidit aixecar la veu i actuar amb contundència. Amb el suport del Consell Comarcal, han optat per no portar a aprovació el nou conveni de carreteres anunciat per la Diputació de Lleida i la Generalitat, una decisió que, de fet, deixa l’acord sense efecte. L’argument és clar: el projecte de 18,4 milions d’euros “ignora” —afirmen— les necessitats reals del territori i perpetua un greuge històric.
El punt de fricció: Bellaguarda–els Torms
El detonant principal és la situació del camí municipal que uneix Bellaguarda i els Torms. Els consistoris insisteixen que aquesta via, que suporta diàriament trànsit escolar, serveis mèdics, transport d’escombraries i veïns que es desplacen a les Borges Blanques, hauria de ser reconeguda com a carretera de la xarxa de la Generalitat. El conveni, però, només hi preveu petites obres de ferm i drenatge, mantenint la via com a camí municipal i traslladant-ne el manteniment als ajuntaments.
Tres actuacions que no convencen
El pla oficial contempla:
11,7 milions per convertir el camí Torrebesses–Castelldans en carretera comarcal.
4 milions per reforçar la C-233 entre la Granadella i el Soleràs.
2,7 milions per millorar el ferm entre els Torms i Bellaguarda.
Malgrat admetre que aquestes intervencions podrien beneficiar el conjunt de la comarca, els alcaldes del sud denuncien que no ataquen la seva demanda “més urgent i històrica”.
Un “canvi de model” que deixa fora mig territori
Els representants municipals també critiquen que l’eix comarcal de referència, tradicionalment la connexió Granadella–Soleràs–l’Albagés, queda desplaçat a favor de la nova carretera Torrebesses–Castelldans–les Borges, al nord de la comarca. Segons ells, aquest gir “trenca l’equilibri territorial i margina la meitat meridional de les Garrigues”.
Risc per al futur
Els alcaldes recorden que la zona sud fa anys que impulsa projectes contra el despoblament i per retenir jovent. Sense una xarxa viària adequada, avisen, “l’esforç perd eficàcia” i es posen en perill serveis bàsics, mobilitat diària i activitat econòmica.
Amb aquest front comú, els consistoris del sud envien un missatge clar: sense una solució real per a la connexió Bellaguarda–els Torms i una visió equilibrada del territori, el conveni de carreteres no passarà.