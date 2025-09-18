18 de setembre de 2025

L’orgue centenari de la Seu d’Urgell reneix després de dos anys de silenci

Dissabte es farà un acte de benedicció de l'instrument, un dels pocs de caràcter romàntic que perviuen a Catalunya

Publicat el 18 de setembre de 2025 a les 16:31

Després de dos anys de minuciosa restauració, l’orgue de la catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell tornarà a omplir de música el temple aquest cap de setmana. Dissabte, a les 18 h, s’hi farà la benedicció i un concert inaugural, i diumenge l’organista Valentí Miserachs oferirà un programa amb obres de Frescobaldi, Zipoli, Bach, Boëllma, Bossi i una peça pròpia.

Construït el 1919 per Lope de Alberdi Rekalde, considerat un mestre orguener del seu temps, aquest instrument és un dels pocs a Catalunya capaç d’interpretar amb autenticitat el repertori romàntic. Les obres, iniciades l’abril del 2023, han inclòs una neteja integral de l’interior, el desmuntatge i restauració de la maquinària, i la recuperació de la consola amb materials fidels als originals.

El degà Benigne Marquès ha remarcat la importància de la intervenció, atès el valor històric i la complexitat de l’orgue. L’orguener Alejandro Turanzas ha subratllat que s’ha buscat “respectar l’instrument sense modernitzar-lo”, per tornar-li la sonoritat de fa més d’un segle. Segons el canonge-organista Jordi Miquel, les seves vàlvules còniques donen una potència especial als més de 1.400 tubs i un “so bellíssim”.

Cinquè orgue de la catedral, fou instal·lat el 30 de setembre de 1920 amb l’ambició de recrear els colors d’una orquestra simfònica —de l’oboè al violí— i va sobreviure a la Guerra Civil. Aquest cap de setmana, el seu ressò històric i majestuós tornarà a emocionar fidels i melòmans.

