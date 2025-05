Jorge Delgado, el jove mort en un accident laboral, serà recordat amb un mural a Lleida

L’artista Oriol Arumí començarà dilluns la pintura d’un mural al barri de Balàfia en memòria de Jorge Delgado Ruiz, un jove de 21 anys que va morir en un accident laboral el 14 de juny de l’any passat. El mural s’ubicarà a l’avinguda Marimunt, número 66, i es basa en una fotografia escollida pels seus familiars i amics.

La imatge seleccionada mostra el jove amb el seu gos Tayson i vol simbolitzar la seva personalitat i els valors que representava. L’obra utilitzarà un fons de colors amb una forta càrrega emocional, com a expressió del dol i alhora com a espai de memòria col·lectiva.

La inauguració està prevista per al 14 de juny vinent, coincidint amb el primer aniversari de la seva mort. El projecte vol posar en valor l’art mural com a eina de reflexió i com una forma de reconeixement públic a una figura molt estimada al barri.