La carn de senglar s’acumula als congeladors i els majoristes planten cara a la Generalitat

Els principals majoristes de carn de senglar de Catalunya han iniciat aquest dijous una aturada indefinida en la recollida de captures i alerten que la seva situació és “insostenible”. Denuncien que acumulen tones de carn immobilitzades arran de la davallada de les exportacions provocat pel brot de pesta porcina africana (PPA) i reclamen a la Generalitat ajudes directes per poder afrontar les pèrdues.
Una de les empreses afectades és Lantxaga, amb seu a Fornells de la Selva (Gironès), que ha hagut de llogar frigorífics externs davant la impossibilitat d’assumir més estoc. Actualment, l’empresa acumula uns 200 palets de carn de senglar sense sortida comercial. “Portem setmanes amb pèrdues; la situació és molt complicada”, admet el sotsdirector de la companyia, Isaac Vilches.
Exportacions enfonsades
Lantxaga és una de les empreses que, a més de comercialitzar carn de senglar, actua com a punt logístic, recollint les captures de les batudes de caça. El grup disposa de punts a Fornells de la Selva, Sant Joan les Fonts (Garrotxa) i Igualada. Setmanalment, reben entre 600 i 700 senglars, que fins ara es destinaven majoritàriament a l’exportació.
Abans del brot de PPA detectat a Collserola, les vendes a l’exterior representaven el 90% de la facturació, amb mercats com Itàlia, França, Alemanya o la Gran Bretanya. Ara, però, aquestes exportacions han caigut més d’un 80%. “El mercat europeu ens ha tancat les portes per por al contagi i això ens ha deixat pràcticament sense sortida”, explica Vilches.
La poca carn que es ven acaba en restaurants i negocis d’hostaleria locals, mentre que la resta s’ha de congelar i emmagatzemar. Des de l’inici del brot, Lantxaga guarda cada setmana una vintena de palets, d’uns 700 quilos cadascun. “Abans sortien camions sencers cada setmana i mitja; ara tot això s’ha aturat”, lamenta el sotsdirector.
Aturada indefinida
Davant la falta d’espai i l’acumulació de costos, els majoristes han decidit aturar indefinidament els punts logístics i deixar de recollir carn de senglar. “Hem de pagar caçadors, mantenir l’estructura i assumir la despesa extra d’emmagatzemar una carn que no sabem si podrem vendre. Això és inviable”, assegura Vilches.
Les empreses denuncien que han continuat prestant el servei sense un marc clar ni garanties suficients, assumint responsabilitats econòmiques, sanitàries i legals que consideren que no els corresponen. També critiquen la manca de resposta de la Generalitat, fet que els ha portat a “plantar-se després d’haver esgotat totes les vies de diàleg”.
A més de Lantxaga SL, l’aturada afecta Càrniques Llorà SL (Sant Miquel de Balenyà), Vedat Pirineus SL (Olius i Sort), Morcolain SL (Sant Joan les Fonts i Igualada) i Logística Capo SL (Sant Jaume dels Domenys).
Reclamen ajudes directes
Els majoristes exigeixen ajudes directes per cobrir els costos derivats de l’estocatge massiu de carn. “No volem crèdits ni solucions a mitges; necessitem ajudes directes”, insisteix Vilches. “Estem venent per sota del preu de cost i així no hi ha empresa que aguanti”.