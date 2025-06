La coca de recapte, estrella del Sant Joan a Lleida

Les coques de Sant Joan tornen a ser protagonistes en una de les festes més celebrades del calendari. Amb la revetlla a tocar, els forns de la demarcació de Lleida ja treballen a ple rendiment per oferir una àmplia varietat de coques: des de les clàssiques dolces amb crema o fruita confitada fins a les més contundents coques salades, també anomenades coques de recapte.

Segons Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, enguany la coca salada tornarà a ser la gran triomfadora. “El 65% de les vendes seran de coques de recapte”, assegura Frías, que destaca la preferència per aquest producte típicament lleidatà, farcit habitualment amb escalivada, llonganissa o sardines.

Quant al preu, no hi ha una tarifa única. Cada forn estableix la seva pròpia política de preus en funció dels ingredients, l’elaboració i la mida. “És molt complicat fixar un preu estàndard per tota la demarcació”, explica Frías, que defensa la llibertat dels obradors per adaptar-se a la seva clientela.

En el terreny de les coques dolces, els lleidatans es mantenen fidels a les tradicions. La de crema continua essent la més venuda, seguida per la de fruita, la de xocolata i, amb sorpresa d’alguns, la de pistatxo, que s’ha anat obrint camí entre els gustos dels més llaminers.

Sigui com sigui, dolça o salada, la coca torna a ser un dels ingredients imprescindibles per celebrar una nit màgica de foc, festa i tradició.