És realment la nit de Sant Joan la més curta de l'any?

És una frase molt sentida per aquestes dates: "Sant Joan és la nit més curta de l'any". De manera més o menys implícita, les societats han agafat la revetlla de Sant Joan com l'inici de la temporada estival. Però, més enllà d'aquesta convenció social informal, és cert que és la nit més curta de l'any? Quan comença realment l'estiu?

Doncs no, no és veritat. La nit més curta de l'any ja ha passat i va ser fa molt poc: el 21 de juny, el dia del solstici d'estiu i que marca el canvi d'estació. És cert, però, que la diferència amb la nit de Sant Joan és mínima, per la qual cosa no és un crim mantenir el tòpic de "la nit més curta de l'any".

La nit del 21 de juny va començar a les 21:28 hores, amb la posta de sol, i va acabar amb la sortida de sol a les 6:17 hores. Per tant, la nit va durar un total de 8 hores i 49 minuts. La del 24 de juny acabarà un pèl més tard, i en conseqüència, no serà la nit més llarga de l'any: durarà 8 hores i 50 minuts, però només 18 segons més que la del 21 de juny.

De fet, els dies 20 i 22 de juny també han tingut nits més curtes que les de la nit de Sant Joan: només dos segons més llargues que la de 21 de juny, la més curta de l'any. Això no treu, però, que alguns la considerin la nit més llarga de l'any, ja que l'acomiaden pràcticament quan el sol comença a sortir.

La nit de Sant Joan: la més curta només als Països Catalans?

Així, la concepció social que la de Sant Joan és la nit més curta de l'any només és vigent als Països Catalans? Tampoc, ja que se celebra en molts punts d'Europa. On més arrelada està és a Anglaterra, Irlanda, a Portugal -amb les fogueiras de São João-, Noruega, Dinamarca, Suècia, Finlàndia i Estònia. Pel que fa a Amèrica, on la celebració del solstici correspon a l'hivern, el Sant Joan es festeja especialment al nord-est d'Argentina, al Brasil -amb les Festes Juninas-, Bolívia, Colòmbia, Cuba, Xile, l'Equador, Paraguai, Perú, Puerto Rico i Veneçuela -amb vincles amb les antigues tradicions i llegendes espanyoles com la de l'Encantada.