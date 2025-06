La DOP Les Garrigues preveu una bona campanya després de tres anys crítics

La Denominació d'Origen Protegida (DOP) Les Garrigues, pionera a Catalunya i a Europa en l'àmbit oleícola, ha celebrat aquest dimarts el seu 50è aniversari a la Llotja de Lleida. L'efemèride arriba en un moment clau per al sector, que afronta el repte d'assegurar la continuïtat generacional i d'ampliar la superfície amb reg de suport, que actualment només cobreix el 30% del conreu.

El president de la DOP, Enric Dalmau, ha advertit que els cultius de secà “són pràcticament inviables” després de tres anys marcats per la sequera, i ha remarcat que el regadiu ha estat decisiu per salvar collites. Dalmau ha fet una crida a facilitar l'accés al reg i a donar suport als joves pagesos que, diu, són els qui impulsen plantacions més modernes i olis d’alta qualitat.

La DOP agrupa 3.200 productors de 21 cooperatives de les Garrigues, el sud del Segrià i de l’Urgell, i sol produir entre sis i set milions de quilos d’oli per campanya. Les darreres tres temporades no han superat els 3 milions, però enguany esperen recuperar entre el 60 i el 70% de la mitjana, gràcies a les pluges de primavera.

Pel que fa als preus, el president de la DOP ha assenyalat que la caiguda s’ha estabilitzat i que ara el litre d’oli en cisterna es ven al voltant dels 4,80 euros, mentre que l’oli verge se situa entre els 3,80 i els 4 euros.

Les exportacions de la DOP es concentren sobretot a França, Alemanya (en especial amb oli ecològic), Anglaterra i Dinamarca. També tenen presència a la Xina i al Japó, un mercat “exigent però molt valuós”, segons Dalmau.

Com a president del consell sectorial de les DO a nivell estatal, Dalmau ha anunciat que compareixerà al Congrés dels Diputats aquest 24 de juny per defensar reformes que facilitin la incorporació de joves agricultors al sistema de denominacions d’origen. En paral·lel, ha defensat que la DOP estigui oberta a nous productors, sempre que compleixin els requisits de traçabilitat i qualitat establerts, i ha lamentat que alguns n’hagin quedat fora per motius polítics o per no ajustar-se al reglament.

Sergi Seró, president de la cooperativa del Soleràs, ha reforçat la necessitat de relleu generacional: “Tenim una pagesia envellida, i si no hi ha canvi, això acabarà afectant també a la pròpia DOP”.