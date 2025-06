Lleida reforça la seguretat al Centre Històric amb noves càmeres de vigilància

L'Ajuntament de Lleida ha instal·lat deu noves càmeres de vigilància al Centre Històric per augmentar la seguretat del barri. Aquests dispositius se sumen a les 36 que ja hi ha a l’Eix Comercial, i la Paeria preveu col·locar-ne dues més a la zona de la Cuirassa. Aquesta iniciativa forma part de l’acord pressupostari entre el govern socialista i Junts.

Actualment, la ciutat compta amb més de 200 càmeres en espais públics, i es preveu arribar a més de 300 abans del 2027. La Paeria treballa per integrar totes les càmeres sota un sistema comú que faciliti la seva utilització en matèria de seguretat, incloent-hi dispositius que ara s’usen per al control del trànsit o la recollida d’escombraries.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha visitat el carrer Cavallers, una de les ubicacions on s’han instal·lat les noves càmeres, destacant que l’objectiu és millorar la confiança i la sensació de seguretat dels veïns. En total, hi ha 134 càmeres destinades a seguretat a la trama urbana, a més d’altres repartides per l’Horta, la ZBE, trànsit i vehicles policials.

A més, es preveu instal·lar 43 càmeres més a l’Horta de Lleida, 26 al cementiri municipal i 20 a les illes de contenidors a partir de 2026.

Finalment, a finals de juny s’adjudicarà un projecte per implantar noves tecnologies i intel·ligència artificial per reforçar la feina de la Guàrdia Urbana, que segons Larrosa servirà per prevenir delictes i garantir la convivència.