Lleida, a mig camí entre grans projectes i velles ferides

El retorn del PSC a l'alcaldia de Lleida amb Fèlix Larrosa al capdavant ha marcat una nova etapa de governs en minoria, amb projectes clau com la transformació del centre històric, l’impuls d’un nou POUM i l’aprovació d’uns pressupostos expansius per al 2025. Tot i això, l’executiu municipal afronta reptes com l’empadronament irregular, la inseguretat a barris com la Mariola i les tensions pel conflicte amb el Lleida CF. La incertesa sobre si Larrosa optarà a la reelecció el 2027 es manté oberta.

La ciutat de Lleida va viure un canvi polític a les eleccions municipals del 2023. Després de quatre anys de govern d'ERC i Junts, els comicis locals van retornar l'hegemonia al PSC, que va obtenir 9 regidors (27,44% dels vots), recuperant l'alcaldia que havia perdut el 2019. Fèlix Larrosa, candidat socialista, va ser investit alcalde amb els únics vots del seu grup, governant en minoria amb el suport sovintejat de Junts, la formació que més ha ajudat el paer en cap en aquests primers dos anys de legislatura. La resta del consistori es compon de 5 regidors del PP, 5 d'ERC, 5 de Junts, 2 de Vox i 1 del Comú de Lleida.

La transformació del centre històric i el nou POUM: reptes de futur

L’Ajuntament de Lleida impulsa un ambiciós pla de transformació urbana amb 32 projectes per revitalitzar el centre històric, inclosa la construcció de pisos assequibles. En matèria d'infraestructures, es proposa una connexió ferroviària amb l’aeroport i l’ampliació de l’autovia A-14 fins a França. Els pressupostos de 2025, de caràcter expansiu, ascendeixen a 232 milions d’euros i donen suport a un nou POUM que preveu 27.000 habitatges i sis milions de m² de sòl industrial.

Transformació del Centre Històric : S'han enderrocat tres edificis al carrer Cavallers per construir 22 pisos de lloguer assequible per a joves. Aquesta actuació forma part d'un pla integral de 32 projectes per revitalitzar el barri amb habitatge, zones verdes i espais per a iniciatives empresarial.

Els grans problemes: seguretat, temporers i futbol

Lleida enfronta múltiples crisis: l’alcalde denuncia "màfies" d’empadronaments irregulars mentre entitats alerten de traves burocràtiques per a migrants. El conflicte amb el Lleida CF s’agreuja després que el club rebutgés l’acord municipal i amenacés amb querelles. El centre Històric pateix degradació i inseguretat, amb veïns exigint acció contra la delinqüència i els serveis socials massius. La Mariola viu episodis violents, com l’agressió a sis mossos, i els temporers agrícoles continuen dormint al carrer o al pavelló per falta de solucions institucionals. Transparència qüestionada i contractes polèmics completen un panorama de tensió social i institucional.

Empadronaments irregulars : L'alcalde ha denunciat l'existència de "màfies" que cobren per empadronar persones que no resideixen realment a la ciutat, iniciant una investigació interna i considerant accions judicials. Paral·lelament, una trentena d'entitats lleidatanes han denunciat "greus obstacles" a l'hora d'empadronar-se a la ciutat i que això afecta sobretot persones migrants. La situació, asseguren, és causada per la manca de cites a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC), la no resolució dels expedients dins el termini legal de tres mesos, la sol·licitud de documentació que no exigeix la normativa estatal o l'exigència d'un període previ de residència a la ciutat que, en alguns casos, és de sis mesos malgrat "no constar al protocol", segons Jennifer Nana, secretària de l'entitat antiracista Ndiatiguia.

El futur dels candidats

Encara no s'ha confirmat si Fèlix Larrosa es presentarà a la reelecció en les properes eleccions municipals previstes per al 2027. Tanmateix, el seu lideratge en projectes clau i la capacitat de pactar amb altres forces polítiques, com Junts, podrien influir en la seva decisió i en les possibilitats de continuar al capdavant de la Paeria. Larrosa es presentarà amb tota probabilitat a la reelecció com també és gairebé segur el lideratge a les llistes de Jordina Freixanet per ERC, Violant Cervera per Junts i Xavier Palau al PP.