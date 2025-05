Inseguretat i neteja, les assignatures pendents del govern de Balaguer

Dos anys després de les eleccions municipals del 2023, el govern local de Balaguer format pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i la plataforma Treballem per Balaguer arriba a l’equador de la legislatura amb un bagatge que combina accions concretes, avenços tangibles i reptes encara per resoldre. En aquest reportatge, analitzem de manera detallada els principals eixos de governança, amb especial atenció a un dels temes que més preocupen la ciutadania: la neteja de la ciutat.

Inseguretat quotidiana: una percepció que arrela

Durant els darrers mesos, diversos veïns han denunciat atracaments en plena via pública, robatoris amb força a domicilis i comerços, així com actituds incíviques reiterades. Alguns d’aquests fets han tingut lloc en horari nocturn, però d’altres han ocorregut a plena llum del dia, cosa que ha incrementat la inquietud entre la població.

El malestar és especialment visible als carrers del centre històric, on el teixit comercial i residencial conviu amb zones en procés de degradació urbanística. També als barris de la nova Balaguer, on la manca de presència policial ha estat motiu de queixa constant en assemblees veïnals i xarxes socials. Conscient d’aquesta realitat, el consistori ha començat a desplegar un pla d’acció per reforçar la seguretat urbana, amb mesures que busquen frenar l’escalada de delictes i, sobretot, recuperar la confiança dels ciutadans en l’espai públic.

Entre les actuacions destacades, el govern municipal té previst:

Incrementar la plantilla de la Policia Local, amb la incorporació de nous agents a través de convocatòries específiques.

Instal·lar càmeres de videovigilància en punts estratègics de la ciutat, com places, carrers de pas i zones amb antecedents de conflictivitat.

Ampliar la coordinació amb els Mossos d’Esquadra, especialment en matèria de prevenció i patrullatge conjunt.

Desplegar agents cívics, que puguin actuar com a enllaç amb la ciutadania i contribuir a detectar situacions de risc abans que derivin en incidents.

Neteja viària: entre el progrés i les demandes ciutadanes

Un dels temes que ha generat més debat i interès veïnal al llarg dels darrers anys a la ciutat ha estat l’estat de la neteja dels carrers, parcs i espais públics. El govern municipal ha reconegut que la neteja ha estat una de les prioritats des de l’inici del mandat, però també un dels camps on encara hi ha camí per recórrer. La ciutat no està, en general, més neta que fa dos anys, quan governava ERC.

Durant aquests dos anys, s’ha renovat parcialment la flota de vehicles de neteja, incorporant maquinària més eficient i sostenible. S’han augmentat les freqüències de neteja en algunes zones més cèntriques i s’han posat en marxa campanyes de sensibilització ciutadana per fomentar el civisme. També s'ha impulsat una campanya per reduir la colònia de coloms, que fan malbé i embruten el mobiliari urbà.

Tanmateix, des de diversos barris es continua denunciant la manca de neteja periòdica en zones més allunyades del centre, així com la presència reiterada d’andròmines, deixalles fora dels contenidors i excrements de gossos. El govern assegura que s’estan dissenyant plans de sectorització de la neteja, que permetran actuar de manera més efectiva i regular en totes les àrees de la ciutat.

Urbanisme i espai públic: rehabilitació i inclusió

S’han executat diverses obres urbanes de millora, com la renovació de les voreres al barri del Secà. A més, s’ha iniciat el projecte d’instal·lació de zones d’ombra i jocs inclusius en alguns parcs infantils, i s’ha adequat l’accessibilitat en punts estratègics com el Passeig de l’Estació.

El govern també ha començat a intervenir en el carrer d’Avall i voltants, dins el pla de revitalització del nucli antic, amb la intenció de frenar la degradació i reactivar l'activitat comercial i social.

Economia i comerç: un impuls ambiciós però desigual

En l’àmbit econòmic, s’ha activat un pla de suport al comerç local, que inclou bonificacions fiscals, ajuts per a la digitalització i esdeveniments com la Fira Q. També s’ha obert una línia d'ajuts per a nous emprenedors.

Però el repte és doble: dinamitzar el centre històric i combatre la desertització comercial, mentre es dona resposta a les noves demandes de consum. El govern treballa en una proposta de mercat setmanal renovat i multisectorial, així com en l’ampliació de la zona d'activitats econòmiques del polígon Campllong.

Habitatge: una emergència silenciosa

La manca d’habitatge assequible és un dels problemes més greus que afronta Balaguer. En aquests dos anys, s’ha aprovat un pla local d’habitatge i s’han iniciat converses amb entitats bancàries per recuperar pisos buits. S’ha anunciat també la construcció de 20 habitatges de protecció oficial al sector de la Mariola, però encara no s’ha posat la primera pedra.

El repte és aconseguir un parc d’habitatge digne, especialment per a joves, famílies monoparentals i persones grans amb rendes limitades.

Medi ambient i sostenibilitat: el canvi necessari

Pel que fa al medi ambient, s’ha impulsat una primera fase del pla d’instal·lació de plaques solars en equipaments municipals i s’està treballant en un nou model de recollida selectiva porta a porta als barris. També s’han incrementat els recursos per a la neteja del riu Segre i la recuperació de l’entorn natural.

Encara així, caldrà un salt qualitatiu important per assolir els compromisos ambientals fixats pel consistori i per l’Agenda 2030.

Dos anys per consolidar i transformar

Amb la mirada posada al futur, el govern municipal té per davant la tasca de consolidar els projectes iniciats i corregir les mancances detectades. La ciutadania reclama una acció més valenta, equitativa i transparent, i el consistori sap que el tram final de legislatura serà clau per validar, o no, la confiança rebuda a les urnes.

Amb reptes com la neteja integral de la ciutat, el dret a l’habitatge, la revitalització urbana i la justícia social i ambiental, Balaguer entra en una fase decisiva per definir el seu model de ciutat: una ciutat que vol créixer, però sense oblidar la seva gent ni el seu entorn.

Els futurs candidats

El futur dels candidats per a les properes eleccions municipals no està definit de manera oficial, però no s’albiren massa canvis respecte al 2023. Lorena González repetirà com a líder de la llista del PSC per intentar revalidar l’alcaldia. Gemma Trilla, de Junts, apunta també com a cap de cartell de la mateixa manera que Guifré Ricart per la plataforma Treballem per Balaguer, actual soci de govern del PSC.

On hi ha més dubtes és a ERC. L’exalcalde Jordi Ignasi Vidal es manté com a regidor però no s’ha bandejat l’interrogant sobre si serà ell el primer candidat de la llista republicana. En cas d’un pas al costat, Kevin Bruque s’intueix com alternativa. On també hi podria haver canvis és a la CUP atesa la rotació de candidats que acostuma a tenir la formació anticapitalista.