La família del jove mort a trets a Cappont el 2006 demana la reobertura del cas

La família del jove de 26 anys de Cappont Isaac Martínez que va morir a trets el 9 de novembre de 2006 ha demanat la reobertura del cas abans que prescrigui l’any que ve, quan es compliran 20 anys dels fets. Així ho ha comunicat el lletrat de la família, Pau Simarro, després de notificar-ho al jutjat d’instrucció número 4 de Lleida. Només es va investigar una persona amb relació amb els fets, Jordi Rueda, que va ser detingut però posat en llibertat el mateix dia. Simarro demana que el servei de criminalística de la Direcció General de la Policia i la Guàrdia Civil facin un altre informe per aclarir si les restes d’estany trobades a la roba de l’investigat coincideixen amb els casquets de bala trobats al lloc del crim.
Aquest informe que demana Simarro s’hauria de fer de forma complementària i aleatòria al que ja es va aportar el 12 de març de 2008 en la mateixa línia. L’advocat també demana aclarir si és possible i fins que en els casquets per a armes similars a la que es va fer servir en l’assassinat, hi hagi partícules de metalls com l’estany, que no tenen per què estar presents al contingut de la pólvora que s’emmagatzema a la bala per produir la deflagració quan es dispara.
D’altra banda, Simarro també vol una nova declaració de l’exdona del germà de la víctima, ja que consideren que hauria induït a Rueda a matar Isaac Martíez per una disputa amb relació a la custòdia de la neboda.
Segons el lletrat, una vegada s’hagi fet tot això, caldria formular novament una acusació contra l’investigat en la causa i recorda que el 9 de novembre de 2026 farà 20 anys dels fets, per la qual cosa l’endemà d’aquesta data, el delicte haurà prescrit i no es podrà perseguir.