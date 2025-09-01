La Generalitat reforça el transport públic amb més busos a Lleida i una nova línia al Pirineu

La Generalitat ha anunciat aquest dilluns un paquet de 62 millores al transport interurbà de bus a tot Catalunya, amb una inversió de 17,4 milions d’euros. Els canvis arriben després que, entre el 2019 i el 2024, l’ús del bus hagi crescut un 17,1%, amb 82,6 milions de passatgers anuals.
Pel que fa a la demarcació de Lleida, s’hi reforçaran diverses línies i, a més, el 12 de setembre entrarà en funcionament la nova connexió entre el Pont de Suert i Tremp, pensada per facilitar la mobilitat d’estudiants i veïns del Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. El servei tindrà quatre expedicions per sentit en període lectiu.
També s’amplia el servei en línies que ja operen:
L’e2 Alfarràs-Lleida, que des d’aquest dilluns disposa de 28 expedicions d’anada i 27 de tornada.
L’e3 Alcarràs-Lleida, amb 29 expedicions per sentit.
A partir del 6 de setembre, la línia regular Castelldans-Lleida tindrà 6 expedicions d’anada i 7 de tornada els dissabtes feiners.
La connexió Aitona-Soses-Lleida disposarà de 7 expedicions per sentit també els dissabtes.
L’e5 Almacelles-Lleida sumarà 21 viatges d’anada i 22 de tornada els dissabtes.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que aquestes millores volen “garantir l’equilibri territorial i reduir l’ús del vehicle privat”, mentre que el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha subratllat que la demanda del transport públic interurbà “no ha deixat de créixer” i que cal “donar resposta als estudiants i treballadors que depenen del bus per desplaçar-se”.