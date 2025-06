La Generalitat vol signar el 2025 el conveni per modernitzar el canal d’Urgell

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha reafirmat aquest dilluns a Tàrrega la voluntat de tancar el conveni per modernitzar el canal d’Urgell abans que acabi el 2025. Segons ha explicat, les converses entre el Ministeri, la Generalitat i els regants avancen positivament. "El compromís es manté, i el nostre desig seria que les obres comencessin el 2026", ha dit.

Per Ordeig, la reforma del canal és urgent: "Els regs que no es modernitzin difícilment podran funcionar amb l’actual context climàtic", ha advertit. El president del Consell Comarcal de l’Urgell, José Luis Marín, ha reforçat aquest diagnòstic assenyalant que la infraestructura pateix una "obsolescència tècnica evident".

La trobada també ha servit per abordar la problemàtica de la sobrepoblació de conills, que afecta greument la pagesia. Marín ha reclamat ajuts per als agricultors, així com recursos per a instal·lar tancaments i reprendre les batudes nocturnes amb Forestal Catalana. Ordeig ha admès que el problema “ha vingut per quedar-se” i ha anunciat la posada en marxa del nou Pla de Control Poblacional, amb actuacions específiques segons cada zona.

Pel que fa als danys de les pedregades de primavera, el conseller ha recordat que enguany s’ha duplicat el pressupost d’ajudes a l’assegurança agrària, passant de 15 a 30 milions d’euros. En les pròximes setmanes es convocarà la taula agrària per definir els nous mòduls d’ajut. També ha insistit en la necessitat de protegir els cultius amb malles antipedra davant dels fenòmens climàtics cada cop més extrems.