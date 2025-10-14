La mare del jove que va morir apunyalat a l’agost Tàrrega recull signatures per revisar la Llei del menor

La mare de jove de 18 anys que va morir apunyalat a Tàrrega el 21 d’agost ha començat una recollida de signatures a través de la plataforma ‘change.org’ per revisar la Llei de menor. El suposat homicida del seu fill és un jove de 17 anys i després dels fets va ser internat en un centre de menors. Silvia Guerrero, mare de la víctima, considera que en casos com aquest, encara que l’agressor sigui menor d’edat, se l’hauria de tancar en una presó convencional per la “gravetat dels fets”. A més a més, lamenta que l’homicida complirà la majoria d’edat en breu i quan se’l jutjarà es farà com si fos un menor. En poc menys d’una setmana des que va iniciar la recollida, ja han assolit més de 32.000 firmes.
Sílvia Guerrero ha explicat que l’objectiu de la campanya és que “s’escolti la veu del nostre fill” que va perdre la vida a causa de les diverses punyalades que li va propinar l’agressor. Guerrero considera que la Llei del menor, tal com està actualment, no reflecteix la gravetat de determinats delictes comesos per menors d’edat que actuen com si fossin adults. Per això, considera que és necessari revaluar aquesta llei perquè prevegi sancions més severes per a delictes majors.
Guerrero confia que amb la campanya aconseguiran moure fitxa i explica que perquè se’ls faci cas des del Congrés necessiten unes 500.000 firmes i també el suport d’algun partit polític.
Els fets van tenir lloc la matinada del 21 d’agost a Tàrrega quan va tenir lloc una baralla al portal del suposat agressor. El menor hauria clavat diverses punyalades a l’altre noi. Efectius del SEM van traslladar la víctima en estat crític a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on no es va poder recuperar de les ferides i va morir hores després. La causa està oberta per un delicte d’homicidi.