La pedregada al Segrià deixa menys danys dels previstos als cultius

Les primeres inspeccions fetes després de la forta pedregada de dilluns a la tarda al Segrià indiquen que els danys als cultius seran, previsiblement, limitats. Tot i que l’episodi va deixar pedres de dimensions considerables en alguns punts, bona part de la fruita ja s’havia collit. En concret, la fruita de pinyol està pràcticament tota recol·lectada i la collita de pera ja supera el 70%, fet que ha reduït considerablement el possible impacte sobre les plantacions.
Els tècnics de l’ADV Terres de Ponent continuen revisant les zones afectades i els granímetres instal·lats al territori. Les dades confirmen la caiguda de pedres de fins a la mida d’un ou de guatlla, especialment a Almenar, però els experts remarquen que la intensitat de la precipitació de pedra ha estat baixa.
De fet, els punts que han acumulat més impactes corresponen principalment a pedra petita, i moltes de les finques afectades ja havien finalitzat la collita. Segons la tècnica Elisabet Porta, alguns agricultors també han explicat que les pedres grans es trencaven amb facilitat en arribar a terra, mentre que les més petites tenien una consistència més tova.
Més enllà dels camps, la tempesta també ha provocat danys materials a la Cooperativa d’Almenar. Una de les cobertes d’una nau destinada a l’emmagatzematge de gra ha quedat foradada per la pedra en diversos punts.
Els responsables de la cooperativa preveuen reparar-la amb rapidesa, ja que en els pròxims dies augmentarà l’entrada de producte agrícola i cal evitar que les filtracions d’aigua puguin afectar les instal·lacions o el gra emmagatzemat. Almenar va ser el municipi on es van registrar les pedres més grans, de més de dos centímetres de diàmetre, tot i que l’episodi també va afectar Corbins, Albatàrrec i diferents zones de l’Horta de Lleida.