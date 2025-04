La pedregada del 19 d’abril deixa 75.000 tones de fruita perdudes a Ponent

Les conseqüències de la intensa pedregada del 19 d’abril a les comarques de Ponent es comencen a quantificar. Segons Agroseguro, les indemnitzacions podrien arribar als 25 milions d’euros, després que s’hagin avaluat unes 8.000 hectàrees afectades, especialment de fruita dolça. Els tècnics han accelerat els peritatges a les finques amb la collita totalment perduda per agilitzar els pagaments als pagesos.

El temporal va recórrer una franja estreta del Segrià cap a la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra, en un moment clau del cicle vegetatiu. La força de la calamarsa —amb pedres d’entre un i dos centímetres— va malmetre camps de pera, nectarina, préssec i poma, just quan començaven les tasques d’aclarida. En les explotacions amb afectació parcial, l’asseguradora seguirà de prop l’evolució dels cultius.

A banda dels fruiters, la pedregada també va perjudicar ametllers, cereals, cirerers i camps de colza.

Paral·lelament, Afrucat estima que el 8% de la producció de fruita de Ponent s’haurà perdut, l’equivalent a unes 75.000 tones. L’albercoc és l’espècie més damnificada, amb una davallada del 13%, seguida de la pera (fins a un 15%) i del préssec i la nectarina (entre un 6% i un 8%). Tot i això, el director general de l’entitat, Manel Simon, ha assegurat que “hi haurà fruita suficient per abastir els mercats”.

Des d’Afrucat treballen amb el Departament d’Agricultura per garantir ajuts als productors més afectats i impulsar mesures de prevenció. Una de les propostes és subvencionar la instal·lació de malles antipedra, prenent com a model països com Hongria, on l’estat n’assumeix fins al 60% del cost.