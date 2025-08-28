La rambla Ferran estrena voreres, arbres i un aire nou després de deu mesos d’obres

Després de gairebé deu mesos tancada, la meitat de la rambla Ferran torna a obrir-se al trànsit. En les darreres hores s'han pintat les últimes marques viàries i es van donar per acabades unes obres llargament esperades que han transformat l’avinguda.
La reforma ha ampliat la vorera més propera a l’Eix Comercial, que ha passat dels 2,8 als 5 metres d’amplada, convertint-la en un espai més còmode per als vianants i amb connexió directa amb el passeig central.
Els treballs, iniciats el 4 de novembre passat, han comportat l’aixecament de la vorada del passeig central i la renovació de la calçada en direcció al pont Vell, que ara té només dos carrils: el de la dreta reservat a busos i taxis. Tant la calçada com el passeig central i la vorera han quedat a un mateix nivell, buscant més seguretat i accessibilitat.
La imatge de la rambla també ha canviat de colors i textures: les noves voreres són de granit gris davant del Morera i la Diputació, i de rosa Porriño als encreuaments amb els carrers que baixen de l’Eix. A més, s’han plantat 39 arbres, instal·lat 24 columnes amb 48 punts de llum i renovat tota la xarxa d’aigua potable i de col·lectors d’aigües pluvials. El mobiliari urbà també s’ha posat al dia amb bancs i jardineres noves.
Amb la reobertura, la rambla Ferran recupera la circulació i estrena una cara més verda i més pensada per al vianant.