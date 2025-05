L’Aplec del Caragol reforça la seguretat amb el control d’accés nocturn

L’edició d’enguany de l’Aplec del Caragol, que se celebrarà del 23 al 25 de maig als Camps Elisis, batrà rècords amb 17.000 participants repartits en 121 colles. Com a gran novetat, s’instaurarà un control d’accés nocturn per millorar la seguretat en els moments de màxima afluència. El recinte es tancarà entre les 21.00 h de divendres i les 7.00 h de dissabte, i de les 20.00 h de dissabte fins a les 7.00 h de diumenge.

Els collistes tindran polseres identificatives per accedir lliurement, i les colles podran repartir-ne a amics i familiars. Els visitants sense polsera hauran de passar per l’entrada principal, on se’ls identificarà i se’ls podrà fer un escorcoll abans de rebre la polsera d’accés. L’entrada seguirà sent gratuïta. “No volem cobrar ni crear cues, només ordenar l’accés”, ha explicat el president de la Fecoll, Ferran Perdrix.

La festa, que atrau uns 200.000 visitants, reforça també les mesures de control acústic. Després de diversos estudis, aquest any es limita el volum dels altaveus a 90 decibels per a música enregistrada i a 95 per a actuacions en directe. Les colles hauran d’orientar els altaveus cap a l’interior de les parcel·les i complir amb els horaris establerts. Les que no ho facin, seran sancionades.

La Fecoll també estrenarà l’aplicació Aplec Park System, que permetrà a cada colla gestionar fins a tres vehicles registrats en temps real als aparcaments habilitats.

L’interès per l’Aplec continua creixent: enguany s’hi han sumat tres colles noves, però encara n’hi ha sis en llista d’espera per manca d’espai. Tot i l’augment de visitants de fora, impulsat per la connexió amb l’AVE, l’oferta hotelera a la ciutat és insuficient i penjarà el cartell de complet. Perdrix destaca que el potencial de l’Aplec es manté viu, “té una salut de ferro i cada cop més projecció exterior”.