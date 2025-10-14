Les pimes lleidatanes guanyen ocupació, però se situen a la cua en termes de productivitat

El nombre de pimes a la demarcació de Lleida va caure un 1,2% el 2024, però el sector va guanyar un 1,8% d'ocupats respecte a l'any anterior. Per tant, malgrat el retrocés la dimensió de les petites i mitjanes empreses lleidatanes va a l'alça. Així es desprèn de les dades territorials de l'Anuari de la Pime Catalana 2025 que Pimec ha presentat aquest dimarts a Lleida. Segons el director d'Estudis i Anàlisi Econòmica de Pimec, Moisès Bonal, el principal repte de les pimes lleidatanes és guanyar productivitat perquè ara se situen a la cua de Catalunya. En aquest sentit, la institució demana apostar per la innovació, reduir l'absentisme i construir nous polígons com el de Torreblanca i més habitatges per garantir el creixement empresarial.
Les 35.442 pimes registrades el 2024 suposen el 99,9% del teixit empresarial i el 77,9% de les persones ocupades a la demarcació de Lleida, amb 130.669 treballadors. El sector primari té més pes a Ponent i l'Alt Pirineu i Aran que a la resta de Catalunya i representa el 23,3% de les petites i mitjanes empreses de la demarcació. El sector serveis, però, lidera l'estructura sectorial amb el 58,6% de les pimes, mentre que la construcció (12%) i la indústria (6,1%) tenen un pes inferior.
Segons l'anàlisi de Pimec, les petites i mitjanes empreses lleidatanes evolucionen pitjor que al conjunt del país. En concret, se n'han perdut un 1,2% mentre que a Catalunya creixen a un ritme de l'1,3%, i en termes d'ocupació l'increment de l'1,8% a Lleida és inferior al de la mitjana del país. El retrocés és més acusat en el sector primari, que és el que més pimes perd (-2,6%) i l'únic dels quatre sectors econòmics que destrueix ocupació (-0,7%).
Pel que fa a la resta d'indicadors, la competitivitat (67%) i la rendibilitat econòmica (7,8%) de les pimes lleidatanes és bona, sobretot gràcies al sector primari, però el teixit de petites i mitjanes empreses se situa a la cua de Catalunya en termes de productivitat. En concret, el valor afegit que genera cada treballador a la demarcació de Lleida és de 51.990 euros davant els 57.344 euros del conjunt de Catalunya. L'informe conclou que la indústria és el sector més productiu i, la construcció, el que menys.
Les previsions de cara al 2025 mantenen una tendència similar a la demarcació de Lleida. Les dades corresponents al primer semestre confirmen una davallada de l'1,4% del nombre d'empreses al conjunt del territori, sobretot al sector primari (-2,1%) i a l'industrial (-1,6%). Com ja va passar el 2024, l'ocupació de les pimes, però, continua creixent i entre gener i juny el sector ha guanyat un 0,9% de treballadors, segons Pimec.