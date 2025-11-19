Lleida es reivindica amb l’Agrobiotech, la fira del futur del camp

L’Agrobiotech Innovation Forum debutarà del 25 al 27 de novembre als Camps Elisis amb una edició que vol situar Lleida com a centre tecnològic agroalimentari de referència. El nou certamen, que pren el relleu professional de la Fira de Sant Miquel, reunirà 174 expositors directes i més de 200 d’indirectes, a més d’una setantena d’empreses emergents que mostraran solucions innovadores en agricultura, ramaderia i bioeconomia.
El fòrum articula sis grans àrees temàtiques —maquinària i tecnologia agrícola, producció vegetal, ramaderia, aigua i regadiu, energia i sostenibilitat, i bioeconomia— i ofereix un ampli programa amb mig centenar d’activitats, trenta jornades tècniques i espais de demostració de robòtica, maquinària autònoma i drons. Paral·lelament, s’hi celebraran el congrés anual d’ANTA, el de l’Associació Nacional de Comerciants del Porcí i el ‘Bioeconomy Innovation Day’ europeu.
Amb 22.000 metres quadrats repartits entre tres pavellons i zona exterior, prop de 250 professionals del sector compartiran experiències, coneixement i tendències transformadores. Segons l’alcalde, Fèlix Larrosa, el saló permetrà recuperar centralitat i projecció internacional en un moment clau per al sector agroramader. Des de la Diputació, Joan Talarn ha subratllat que aquesta nova estructura firal reforça el paper històric de Sant Miquel i ha anunciat l’obertura d’un centre d’innovació transformativa a Sort, que s’afegeix als d’Alcarràs, Balaguer i Lleida.