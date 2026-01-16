Lleida incorpora tres nous busos elèctrics i gairebé la meitat de la flota ja és sostenible

L'Ajuntament de Lleida ha incorporat a la seva flota d'autobusos tres nous vehicles 100% elèctrics que començaran a prestar servei la setmana vinent. La inversió s'enfila als 1,9 milions d'euros, dels quals 600.000 euros s'han finançat a través del govern espanyol amb els fons europeus Next Generation, en una operació engegada per l'anterior govern municipal. Actualment, la flota municipal és de 52 autobusos, vuit dels quals són completament elèctrics i setze híbrids. Això suposa que gairebé la meitat --un 46%-- de la flota de la ciutat ja disposi d'etiquetes ambientals sostenibles. A més, la Paeria preveu iniciar aquest any l'expedient per a l'adquisició de quatre nous autobusos elèctrics: un d'articulat i tres de convencionals.
Durant la presentació dels nous vehicles als Camps Elisis, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha defensat que els autobusos són essencials per connectar sobretot els barris més perifèrics i que convé disposar d'una flota confortable i segura per als treballadors i els usuaris. "Contribueixen a reduir emissions, el soroll i l'impacte ambiental", ha afegit el paer en cap.
A més, Larrosa ha recordat que arran d'un pacte amb el grup municipal del Partit Popular s'ha acordat prorrogar el contracte del transport urbà fins al desembre de 2026. Aquest moviment ha de permetre "avançar en el disseny de les línies del nou sistema de transport urbà col·lectiu i definir definitivament el model d'autobusos que volem".
Per la seva banda, la tinenta d'alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, ha subratllat el compromís del govern municipal en la millora del transport públic, per fer "una mobilitat més eficient i responsable amb el medi ambient", i que el transport públic sigui el mitjà motoritzat més utilitzat a l'hora de moure's per la ciutat.
El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha defensat l'acompanyament que fan als municipis per a impulsar la mobilitat sostenible, amb més d'un miler de projectes en 180 municipis d'arreu de l'Estat i una inversió de 2.400 milions d'euros. En el cas de Lleida, ha indicat, s'hi inclou també l'impuls de nous carrils bici o de zones de pacificació del trànsit en entorns escolars.