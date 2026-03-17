Lo Pau de Ponts: «Les festes majors són l’essència de la meva música»

Les festes majors de poble constitueixen una expressió viva del patrimoni immaterial de Catalunya, especialment arrelada als mesos d’estiu. Aquestes celebracions populars, profundament vinculades al territori, s’inscriuen al calendari com a cites ineludibles i esdevenen, sovint, veritables bastions de les tradicions i dipositàries de la cultura popular. En plena canícula, topar-se amb una d’aquestes festes és gairebé inevitable; en canvi, a mesura que s’esvaeixen els mesos de juliol i agost, la seva presència es dilueix i la recerca esdevé més feixuga. La dificultat s’accentua encara més si el focus es trasllada a l’entorn de la jungla urbana de Barcelona, aparentment allunyat d’aquestes dinàmiques festives.
Malgrat tot, aquest dijous 19 de març, la capital catalana acollirà una proposta singular que recupera aquest esperit popular en un context poc habitual. El showman i cantant Pau Pinós, conegut artísticament com Lo Pau de Ponts, commemora una dècada de trajectòria musical amb un espectacle a la sala Luz de Gas, una celebració que promet traslladar l’essència festiva de les places de poble.
"10 anys de Festa Major" és el lema que resumeix la trajectòria del jove pontsicà, que va començar a fer-se conegut amb la cançó "La nòvia estiueja a Salou", un clip que va tenir milers de reproduccions a les xarxes i que va catapultar Pinós: "M'agrada més ser popular que ser famós. Hi ha un component d'estima que m'atreu", assegura el cantant, que admet que l'èxit progressiu que ha anat vivint li ha permès veure les coses "amb perspectiva" i gaudir dels moments sense ambicions exagerades. "M'ho estic passant molt bé i no deixo que la voràgine del dia a dia em tregui la voluntat de paladejar cada moment", apunta el showman.
En aquesta nova etapa, Lo Pau de Ponts no amaga la seva gratitud cap a la comunitat que l'ha vist créixer i que l'ha sostingut. "Vull expressar el meu agraïment més sincer a totes les persones que em fan costat i que, amb el seu alè, m'empenyen a no defallir i a continuar creant", confessa amb humilitat. De fet, el seu desembarcament a la mítica sala Luz de Gas de Barcelona no és només una fita en la seva carrera, sinó un gest de reciprocitat; un acte concebut per retornar l'escalf i l'estima que el país li ha brindat des dels seus inicis. "El meu públic és d'una transversalitat absoluta", explica en declaracions a Nació, subratllant que la seva música ha aconseguit trencar barreres generacionals.
Per refermar aquesta connexió intergeneracional, l'artista destaca que entre el públic de la sala barcelonina hi haurà una nodrida representació de pontsicans, una "ambaixada" arribada expressament des de la seva terra natal. Aquest concert serà el tret de sortida d'una ambiciosa gira que, durant la primavera i l'estiu, el portarà a recórrer la geografia catalana d'extrem a extrem.
L'espectacle promet ser una celebració del seu cançoner més popular, però amb un gir qualitatiu: Lo Pau no estarà sol. Per a l'ocasió, ha teixit un repertori on els seus grans èxits i les seves enginyoses versions de temes clàssics sonaran amb un combo de músics en directe que es completarà amb un grup d'havaneres. El preu de l'entrada, popular. 12 euros. I l'hora, aviat pel que s'estila a la discoteca: les vuit del vespre.