Lleida té 650 nous aparcaments de pagament a partir d’avui

Aparcar gratuïtament al centre de Lleida serà més difícil a partir d’avui. L’Ajuntament ha incorporat 650 noves places d’estacionament regulat en diversos carrers on fins ara es podia aparcar sense pagar. En concret, la Paeria ha habilitat 290 noves places de zona blava dins la Zona de Baixes Emissions (ZBE), al centre històric, i unes 360 places de zona verda —més econòmiques i de baixa rotació— a zones com Joc de la Bola, la Ronda i l’entorn de l’hospital Santa Maria.

A més, s’han reconvertit 336 places de zona blava en zona verda fora de la ZBE, que continuaran sent de pagament però amb una tarifa més assequible. Segons la regidora de Mobilitat, Cristina Morón, aquesta reordenació forma part d’un “canvi profund” en el model de mobilitat de la ciutat, orientat a “una ciutat més saludable, sostenible i justa”.

Els preus de l’estacionament oscil·len entre els 70 cèntims per hora per als vehicles sense etiqueta ambiental i els 50 cèntims per als d’etiqueta zero. Els residents podran optar a abonaments mensuals de 45 euros que inclouen 10 viatges gratuïts en autobús, i es premiarà l’ús de vehicles menys contaminants.

Malestar veïnal a Joc de la Bola

Una de les zones amb més oposició és Joc de la Bola. Treballadors i veïns critiquen la mesura com una “imposició” i un “abús”. “Jo treballo matí i tarda, i això em costarà molts diners cada dia”, lamenta una treballadora del barri. En Xavier, un altre veí, denuncia que “es paguen molts impostos i multes, però hi ha pocs serveis”.

En resposta, la regidora assegura que la mesura busca afavorir la rotació de vehicles i ha estat sol·licitada per comerciants de la zona, que consideren que pot dinamitzar l’activitat comercial i facilitar l’aparcament als visitants.

De moment, la Paeria no preveu regular amb zona blava els aparcaments del Camp d’Esports ni del pavelló Barris Nord. No obstant això, estudia restringir l’accés al pàrquing de la plaça de la Sardana, que actualment funciona com a aparcament dissuasiu, per reservar-lo només als visitants del turó de la Seu Vella.

Estudi per reformar la xarxa d’autobusos

Paral·lelament, l’Ajuntament ha tret a licitació un estudi per analitzar l’actual xarxa de busos urbans amb l’objectiu de revisar línies, freqüències i parades. “Fa molts anys que no es fa cap modificació i ara és el moment”, defensa Morón. La pròrroga del contracte amb l’empresa Moventis finalitza a finals d’any, i la Paeria preveu implementar els canvis el 2026.

Una de les propostes destacades és la creació d’una línia nocturna d’autobús. “És una necessitat, no només pels caps de setmana, sinó també entre setmana”, afirma la regidora, tot i reconèixer que la decisió encara no està presa.