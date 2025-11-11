Mor Angelina Torres, la dona més gran de Catalunya, als 112 anys

Catalunya acomiada Angelina Torres, considerada la dona més gran del país, que ha mort aquest dilluns als 112 anys i gairebé vuit mesos. Nascuda el 18 de març de 1913 a Bellvís (Pla d’Urgell), Torres residia des de feia dècades a Barcelona, on ha viscut fins als seus últims dies.
Segons el Gerontology Research Group (GRG), l’entitat internacional que verifica les dades de les persones més longeves del món, la lleidatana es trobava entre les 40 persones més grans vives a escala mundial. La seva trajectòria vital abraçava més d’un segle de canvis socials, tecnològics i històrics, des de la Primera Guerra Mundial fins a l’era digital.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a la família a través de la xarxa X, on ha recordat la visita que li va fer l’any passat al seu domicili de Barcelona. “Una dona sàvia, plena de fe i bondat, molt treballadora i amb una gran fortalesa”, ha destacat Illa en el seu missatge.
Després de la seva mort, el títol honorífic de persona més gran de Catalunya passa ara a Carme Noguera, nascuda a Olot l’any 1914, segons el mateix registre del GRG.