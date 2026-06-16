Mor Joan Viñas, referent de la medicina, la universitat i la bioètica a Lleida

El metge, cirurgià i acadèmic Joan Viñas i Salas ha mort aquest dimarts als 75 anys, deixant una profunda empremta en els àmbits de la sanitat, la universitat i el compromís social a Catalunya. Tenia una de les trajectòries més destacades de la medicina catalana contemporània, especialment vinculada a Lleida, ciutat on va desenvolupar bona part de la seva carrera professional i humana.
Llicenciat i doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, Viñas va dedicar la seva vida a l'assistència mèdica, la docència i la recerca. Durant dècades va exercir com a cirurgià a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, on va esdevenir una figura de referència, i va formar generacions de professionals des de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida.
La seva vocació universitària el va portar a ocupar càrrecs de gran responsabilitat. Va ser degà de la Facultat de Medicina i rector de la Universitat de Lleida entre 2003 i 2011, etapa durant la qual va contribuir decisivament a consolidar i projectar la institució. També va presidir l'Institut Català de la Salut i la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Reconegut expert en cirurgia i bioètica, va destacar igualment per la seva sensibilitat social. Va impulsar iniciatives de lluita contra la sida, va col·laborar amb diverses organitzacions humanitàries i, durant anys, va participar en projectes de cooperació sanitària a l'Àfrica, especialment a Moçambic i al Txad.
L'any 2014 li van diagnosticar un càncer de ronyó que acabaria marcant els darrers anys de la seva vida. Lluny d'amagar aquella experiència, la va convertir en una reflexió sobre la malaltia, la fragilitat i l'esperança, que va plasmar en un llibre on compartia la mirada d'un metge convertit en pacient. La seva trajectòria va ser distingida amb nombrosos reconeixements, entre els quals la Creu de Sant Jordi, la Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats i la Medalla de la Ciutat de Lleida.
Amb la mort de Joan Viñas desapareix una de les figures més influents de la medicina i de la vida acadèmica lleidatana de les darreres dècades.