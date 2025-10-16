Municipàlia assolirà una xifra rècord de 353 empreses i 29.000 metres quadrats

Municipàlia, el saló internacional dels equipaments i serveis municipals que se celebrarà a Lleida del 21 al 23 d'octubre, comptarà amb un rècord de 353 empreses --dues més que el 2023-- i 29.000 metres quadrats de superfície d'exposició amb l'estrena del nou pavelló efímer de Fira de Lleida. El nou espai cobert s'ha construït en cinc mesos arran de l'acord de tots els patrons de la institució i es desmuntarà i es traslladarà al nou recinte quan es concreti el projecte d'ampliació de la Fira.
L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacat que Municipàlia fa setmanes que registra una ocupació del 100% i ha avançat que el certamen permetrà omplir del tot els hotels de la ciutat i dinamitzarà sectors econòmics com el de la restauració. La Fira disposarà d'una àmplia i variada representació de sectors que ofereixen serveis als ajuntaments i altres institucions locals, com són els de les energies renovables i l'eficiència energètica; l'automoció i el transport; l'enllumenat públic; les tecnologies de la informació; el mobiliari urbà; el tractament de l'aigua o la gestió dels residus, entre altres.
Municipàlia comptarà també amb més de 50 activitats paral·leles entre jornades tècniques, presentacions, conferències, missions comercials i demostracions. La Paeria coorganitza dues jornades sobre l'impacte de la intel·ligència artificial a l'administració local i sobre l'arrelament de joves al món rural.
La 23a edició de Municipàlia i la 7a d'Innocàmping tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 d’octubre al recinte firal i comptarà en l'acte inaugural amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La cloenda i l'acte inaugural del nou pavelló seran el 23 d'octubre i comptaran amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau