El Tarròs acull el 85è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys

Representants institucionals, partits polítics i alcaldes de tota la demarcació de Lleida s’han reunit aquest dimecres al Tarròs, poble natal de Lluís Companys, per commemorar el 85è aniversari del seu afusellament. L’acte, presidit per la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, ha servit per reivindicar els valors de llibertat i justícia social que el president va defensar fins al final, en contraposició als “discursos d’odi actuals que segreguen”.
Gil ha subratllat que el compromís “ferm i insubornable” de Companys amb la democràcia, la igualtat i la justícia continua sent un referent contra els populismes que, “sota la disfressa del sentit comú i la protecció de la identitat”, amenacen la convivència. Des del Consell Comarcal de l’Urgell, el seu president, José Luis Marín, ha dedicat unes paraules de record al fotògraf Josep Companys, nebot nét del president, mort el passat setembre i habitual assistent a aquest homenatge. Marín ha reivindicat el “Per Catalunya!” pronunciat per Companys abans de ser executat com un lema vigent: “Tota la feina que fem ha de ser per Catalunya, per la nostra gent, com ell feia, al costat de la pagesia, les associacions i els sindicats”.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha destacat que la figura de Companys “encara interpel·la, individualment i com a poble”, i ha defensat la necessitat de continuar treballant “pel catalanisme integrador” i per les “llibertats nacionals i socials” que ell simbolitzava. L’acte, organitzat per la Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal de l’Urgell, ha canviat enguany d’escenari a causa de les obres al monument dedicat al president. L’ofrena floral s’ha fet a l’entrada de l’Espai Companys, a pocs metres del lloc habitual, i ha culminat amb la interpretació d’Els Segadors pel Quartet Prysma.
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Tornabous no ha participat en l’acte institucional, mantenint la seva pròpia commemoració a la tarda. El consistori ja es va desvincular de l’acte oficial l’any passat arran del suport del PSC a l’aplic