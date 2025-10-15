Lleida revoluciona la sedació a les UCI: menys dies ingressats i pacients que es desperten abans i millor

L’estada mitjana dels pacients a les Unitats de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida s’ha reduït de set a cinc dies en només cinc anys. El motiu d’aquest avenç és l’aplicació de noves tècniques de sedació i analgèsia personalitzades, que permeten ajustar en tot moment la dosi i el tipus de fàrmac segons les necessitats de cada pacient. D’aquesta manera, s’evita l’acumulació de sedants i es facilita un despertar més ràpid, amb millors condicions físiques i mentals.
Gràcies a aquest monitoratge avançat del cos i del cervell, l’hospital ha aconseguit reduir un 43% les traqueostomies en pacients crítics, en comparació amb la mitjana de l’Estat. El Dr. Jesús Caballero, director clínic territorial de Crítics de Lleida, destaca que aquestes pràctiques tenen un paper “estratègic” per garantir no només la recuperació durant la malaltia crítica, sinó també una millor qualitat de vida després de sortir de l’UCI. “Sedar quan cal, però sense comprometre la recuperació del pacient”, resumeix.
Actualment, les UCI dels hospitals de Lleida atenen prop de 1.580 pacients a l’any —uns 1.340 a l’Arnau de Vilanova i uns 240 al Santa Maria— i s’han convertit en un referent nacional i internacional en sedació i cures crítiques.
En aquest context, més de 150 professionals participen al Curs SEDUCI 2025, que se celebra a l’Arnau de Vilanova. Durant dues jornades, metges, infermeres, farmacèutics, fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals reben formació teòrica i pràctica sobre sedació, analgèsia i maneig del delírium. El curs compta amb el suport de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC), el Col·legi de Metges de Lleida (COMLL) i el Col·legi d’Infermeres de Lleida (COILL).