S'enfronta a 10 anys de presó per intentar matar un home amb una arma blanca a Cervera

La Fiscalia demana 9 anys i 11 mesos de presó, i 8 anys més de llibertat vigilada, per a un home acusat d'intentar matar-ne un altre amb una arma blanca a Cervera. Els fets es van produir la matinada del 12 de març del 2023 en el transcurs d'una baralla a la sortida d'un bar de l'avinguda Duran i Sanpere. Segons el fiscal, el processat va agredir la víctima amb una navalla amb la intenció d'acabar amb la seva vida. En concret, li va clavar dues ganivetades a l'abdomen, una al gluti i una altra a la cama dreta, i va fugir ràpidament del lloc dels fets. La Fiscalia sosté que les lesions haurien compromès la vida de la víctima en cas que no hagués rebut assistència mèdica immediata i una cirurgia urgent a l'hospital.
Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar l'home ferit a l'Hospital d'Igualada, on va romandre set dies hospitalitzat. Segons la fiscalia, l'home va estar de baixa durant 33 dies i les ferides d'arma blanca van trigar tres mesos a curar-se. La Fiscalia acusa el processat d'un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa. A banda de les penes de presó i de llibertat vigilada, el fiscal sol·licita que no pugui acostar-se a menys de 200 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant un termini de 10 anys superior a la pena imposada.
En concepte de responsabilitat civil, l'acusació pública demana que el processat indemnitzi la víctima amb prop de 13.000 euros. En concret, amb 4.412 euros pels dies de curació i amb 8.438 euros més per les intervencions i seqüeles --quatre cicatrius de diversa consideració--.
Informacions recollides per la Policia Local i testimonis al lloc dels fets apuntaven que la víctima hauria estat agredida per dos individus i que un d'ells havia fugit amb un vehicle. Poc després, una patrulla va aturar el vehicle en qüestió a Tàrrega i va detenir el conductor. L'endemà van arrestar a Cervera una segona persona implicada.
Els dos homes arrestats, de 40 anys, tenien antecedents. L'acusació, però, només es dirigeix contra un d'ells, per qui el jutjat de Cervera va decretar el 14 de març de 2023 presó provisional, comunicada i sense fiança per temptativa d'homicidi. El judici contra el presumpte autor dels fets està previst que se celebri el 23 d'octubre a l'Audiència de Lleida.