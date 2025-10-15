Golmés es vesteix d’art i emoció amb MIUSES, la desfilada més esperada de JRS

La firma lleidatana JRS torna a sacsejar el món de la moda amb MIUSES, una vetllada on moda, música i art s’entrellacen per crear una experiència sensorial única. L’esdeveniment se celebrarà el 24 d’octubre al Restaurant Resquitx de Golmés, que es transformarà per una nit en l’epicentre de la creativitat contemporània al Pla d’Urgell.
Sota la direcció del dissenyador Josep Rosell Santaularia, MIUSES va més enllà d’una simple desfilada. És un homenatge a les persones que inspiren la marca i una celebració de la bellesa entesa com un acte viu i compartit. El públic viurà un espectacle immersiu on les transformacions artístiques, les actuacions musicals i la força visual de l’escenografia convidaran a mirar la moda des d’una nova perspectiva.
La gran protagonista de la nit serà la nova col·lecció càpsula de vuit bolsos exclusius, amb dissenys per a home i dona que es presentaran per primera vegada. Cada peça, que porta el nom del model que la lluirà, simbolitza una manera única d’entendre la feminitat, la força i l’autenticitat que defineixen l’univers JRS. Algunes bosses s’han elaborat amb teixits reutilitzats de col·leccions anteriors, reafirmant el compromís de la firma amb la sostenibilitat i la creativitat responsable.
La música tindrà un paper essencial amb actuacions d’artistes vinculats al programa Eufòria, com el balaguerí Pau Culleré, la finalista Maria Subirà, la semifinalista Valeria Tapia i el cantant Xavi Noms, que posaran la banda sonora a una nit carregada d’emoció.
L’art també hi serà present amb la participació de Kamma Marlo, artista mural i directora d’art de SENSEN Club, i Ester Terés, directora creativa d’EXTENSIONmania, que uniran art, gest i moda en una performance única. A més, el públic podrà descobrir una exposició exclusiva de fermalls de l’artista Tensi Solsona, peces delicades i gairebé arquitectòniques que dialoguen amb la identitat de JRS.
La gala estarà conduïda per la model i actriu Marina de Barta, icona de la firma, i comptarà amb la presència de rostres coneguts del món cultural i digital com Ayoub Borbata o Marc Soler, actor de sèries com UPA Next o Nudes.
El colofó arribarà amb La Follia, una txaranga d’energia desbordant que farà ballar tots els assistents abans de donar pas a l’After Party al One Komando Club. Amb més de 500 assistents esperats, MIUSES confirma Golmés com un punt de trobada per al talent emergent i la creativitat amb ànima. Fundada fa només quatre anys al cor del Pla d’Urgell, JRS consolida la seva essència: una moda que neix de l’artesania, la veritat i la inspiració.
“MIUSES és molt més que una col·lecció; és un homenatge a totes les persones que m’han inspirat i fet créixer”, afirma Josep Rosell Santaularia, creador i ànima de la marca.