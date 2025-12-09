Ocupacions del 80% al Pirineu lleidatà per la Puríssima

El Pirineu lleidatà i el gironí han registrat una alta ocupació, del 80% i del 95% respectivament, aquest pont de la Puríssima coincidint amb l’inici de la temporada d’esquí. Les estacions del Pirineu de Lleida han venut més de 56.000 forfets durant el pont. Fora de l’alta muntanya, el turisme d’interior també s’ha activat, com demostra l’ata afluència als establiments de turisme rural a la Catalunya Central, que han ratllat l'ocupació plena segons diverses fonts del sector. El bon temps també ha animat els càmpings a l’interior de la demarcació de Barcelona, amb un significatiu 60%-80% d’ocupació tenint en compte les dates. A Tarragona i l'Ebre el sector turístic ha fregat el 80% de la seva capacitat durant el pont que avui acaba.
En aquests dos territoris, tot i que el sector hoteler ofereix un 30% de l'oferta per aquestes dates, hi ha hagut també una molt bona ocupació en pisos turístics, allotjaments rurals i càmpings. El perfil del turista que ha passat aquests dies al territori és el d'un viatger de proximitat, sobretot a les zones interiors, molt turista esportiu als hotels de la costa - també estrangers vinguts als diversos tornejos que s'han celebrat a la Costa Daurada-, i el turista "silver" de centre Europa ("tercera edat jove") als càmpings. El bon temps ha afavorit l'ocupació amb algunes reserves d'última hora i el sector celebra que es manté una bona tendència a la descentralització.
El bon temps ajuda
El bon temps ha contribuït a mantenir una ocupació positiva també en instal·lacions tradicionalment menys concorregudes en aquesta època de l’any, com són els càmpings. En concret, els càmpings de la demarcació de Barcelona fan un balanç positiu del pont de la Puríssima, amb ocupacions d’entre el 60% i el 80% en establiments d’interior -i del 30%-60% a la costa-, ambdós “bons” tenint en compte el període de l’any, segons l’associació de càmpings.
Més enllà d’aquests establiments, s’han registrat ocupacions hoteleres al voltant del 60% en localitats costaneres com Sitges, que satisfan el gremi d’hostaleria del municipi, de nou, tenint en compte que al desembre molta gent opta pel turisme d’alta muntanya o, en tot cas, d’interior. A més, la restauració “ha fet el ple” tots els migdies i s’hi ha apropat a les nits, segons la mateixa font, que considera que s’està consolidant la “desestacionalització” d’aquests destins.
El turisme rural, a màxims
Per la seva banda, els allotjaments de turisme rural de la Catalunya Central fan un balanç molt positiu de les ocupacions que han registrat durant el pont de la Puríssima, amb una ocupació que gairebé ha fregat el 100%. El president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, ha assenyalat a l'ACN que si bé l'any passat van arribar al 93%, enguany s'ha assolit el 98% d'ocupació. Baños ha explicat que estan molt satisfets perquè aquest és un dels ponts que té més demanda de la temporada. Amb tot, l'estrella és per Cap d'Any, on ara ja es registra el 90% de cases amb reserva. Com és habitual durant aquests dies, a Osona el tàndem format pel Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves ha atret milers de visitants.
El Pirineu s’imposa
Com és habitual en aquestes dates, i coincidint amb l’obertura de la majoria d’estacions d’esquí, els allotjaments turístics del Pirineu, particularment el gironí, han superat el 95% de la seva capacitat durant el pont. La majoria, visitants provenen de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també d'Osona, del País Valencià i de França.