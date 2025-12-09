Ofensiva contra la planta de biogàs de la Sentiu de Sió: veïns i ajuntaments van als tribunals

La plataforma Pobles Vius, juntament amb les entitats Assemblea Pagesa, EGRELL, IPCENA i sis veïns de la zona, ha presentat aquest dimarts un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el Pla Especial Urbanístic Autònom (PEUA) que permet la construcció d’una planta de biogàs a la Sentiu de Sió (la Noguera). Aquest recurs se suma al que van interposar la setmana passada els ajuntaments de Bellcaire d’Urgell, Tornabous, Bellpuig i les Borges Blanques, amb l’objectiu comú de declarar nul el pla urbanístic aprovat a l’octubre per la Comissió de Territori de Catalunya.
Tot i que les accions legals s’han presentat per separat, les parts treballen de manera coordinada i amb una mateixa estratègia, segons han explicat representants de Pobles Vius i els alcaldes implicats en una roda de premsa a Lleida. L’advocat Eduard de Ribot, representant de Pobles Vius, ha denunciat que el projecte “és absolutament irregular” i que la seva autorització “és directament contrària a dret”. Segons ell, no es poden instal·lar activitats industrials en sòl no urbanitzable, i ha qualificat la planta com una activitat “manifestament industrial” encoberta sota la denominació de “serveis tècnics”.
Entre les irregularitats destacades, De Ribot apunta la manca d’alternatives reals d’ubicació i la vulneració de la llei d’espais agraris, ja que la planta s’ubicaria en sòl agrícola d’especial protecció i a tocar de zones mediambientalment sensibles. També alerta que el projecte compromet la bioseguretat ramadera, ja que una explotació bovina es troba a només 460 metres dels digestors, per sota del mínim legal de 500 metres. Els demandants confien que el TSJC anul·larà el projecte i demanaran mesures cautelars per evitar que comencin les obres, previstes a principis del 2026.
Segons l’alcalde de Bellcaire d’Urgell, Jaume Montfort, el cas de la Sentiu és la “primera porta” d’una “especulació energètica” que pot convertir Ponent en l’abocador de Catalunya. Les entitats alerten que ja hi ha 22 projectes de plantes de biogàs a les comarques de Lleida, que podrien moure més de mil camions diaris i tractar fins a cinc milions de tones de residus anuals.
Montfort ha fet una crida a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a aturar la concessió de la llicència d’obres i “repensar” el suport al projecte de Sentiu Bioenergy.