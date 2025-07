Protecció Civil alerta de pluges intenses i demana extremar la precaució

Protecció Civil de la Generalitat ha fet una crida a la prudència davant l’arribada d’un nou episodi de pluges que afectarà diverses comarques catalanes aquest dimecres i dijous. Tot i que no es preveu la intensitat de la darrera DANA, el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha advertit que es tracta d’un fenomen amb un “risc important”, especialment pel fet que el terreny continua “saturat” després de les darreres precipitacions.

Delgado ha destacat la possibilitat de “respostes ràpides” de rieres i rius petits, cosa que pot provocar inundacions locals. Per aquest motiu, Protecció Civil recomana evitar desplaçaments no essencials, sobretot per carreteres secundàries i camins, allunyar-se de lleres de rius i rieres, i no utilitzar el vehicle durant els moments de tempesta.

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Sarai Sarroca, ha explicat que aquest episodi no respon a una DANA, sinó a una línia d’inestabilitat que pot deixar registres importants de pluja en poc temps. Segons Sarroca, la part més activa es concentrarà aquest dimecres a la tarda i vespre, mentre que dijous es preveu una disminució progressiva de la intensitat.

Les zones amb més risc són les que han rebut més aigua en els darrers dies, especialment el Prepirineu i l’interior de Catalunya. Entre les comarques afectades destaquen l’Anoia, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Solsonès i el Ripollès. En aquestes àrees es poden arribar a acumular més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. “És molta aigua en poc temps”, ha assenyalat Sarroca, tot i que ha indicat que les afectacions haurien de ser menors a les dels últims episodis.