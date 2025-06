Quins municipis de Lleida estan governats per una dona?

Segons el portal Dones i Poder Local de l’Institut Català de les Dones, només el 27,1% dels municipis catalans estan governats per una alcaldessa. A la demarcació de Lleida, aquesta xifra és més baixa i se situa al voltant del 15%, tenint en compte que dels 229 municipis lleidatans actuals, 35 estan encapçalats per una dona.

Entre els municipis més importants on hi ha alcaldessa hi ha Balaguer i Tàrrega, capitals comarcals que destaquen per tenir dones al capdavant del consistori. En el cas de Tàrrega, destaca especialment la continuïtat femenina al govern municipal, ja que encadena quatre mandats consecutius amb una alcaldessa al capdavant. La resta d’alcaldesses es reparteixen en poblacions petites i mitjanes, principalment a comarques com les Garrigues, la Noguera, la Segarra.

Així, aproximadament el 85% dels municipis lleidatans tenen alcalde i el 15% alcaldessa, una proporció inferior a la mitjana catalana, on gairebé un de cada quatre ajuntaments està governat per una dona.

La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Sònia Guerra, destaca la importància de feminitzar les institucions per aconseguir una democràcia més justa i equilibrada, un repte que encara és clar en la política local, sobretot en municipis més grans i en àrees de govern tradicionalment masculinitzades.