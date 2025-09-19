Ros Roca obre una macroplanta a Tàrrega amb 25 milions d’inversió i 200 nous llocs de treball

La històrica firma targarina Ros Roca, especialitzada en equips de recollida de residus i integrada des del 2016 al grup familiar neerlandès Terberg, ha posat en marxa aquest divendres una nova planta de producció a Tàrrega després d’una inversió de 25 milions d’euros. El projecte, que ha creat 200 llocs de feina en els darrers tres anys, amplia el complex industrial fins als 96.000 m² i permetrà fabricar fins a 2.000 recol·lectors d’escombraries l’any.
Segons el director de l’empresa i COO europeu de Terberg, Pere Petit, l’ampliació respon a la necessitat de guanyar capacitat i eficiència. La iniciativa ha rebut el suport d’ACCIÓ i s’ha acollit a la línia d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte. Una part important de la inversió s’ha destinat a nova maquinària i a processos d’automatització, i ja s’estudien fases posteriors d’expansió.
La planta exportarà el 70 % de la seva producció a mercats que van de França, Alemanya o els Països Baixos fins a Malàisia, Singapur, Emirats Àrabs o diversos països de l’Amèrica Llatina. Ros Roca factura prop de 163 milions anuals i dona feina a més de 600 persones, mentre que el grup Terberg —amb més de 150 anys d’història— supera els 3.000 treballadors i els 1.300 milions de facturació global.
En la inauguració, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha subratllat que el projecte representa “una aposta per la innovació, el territori i l’ocupació de qualitat”, a més d’una inversió industrial de pes per a l’Urgell i per al conjunt de Catalunya.