Salvem Vallmanya acusa el Govern d’arribar tard i reclama una actuació urgent

La plataforma Salvem Cal Macià – Vallmanya considera insuficient la declaració de la finca com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), aprovada aquest dimarts pel Govern. Segons l’entitat, la mesura arriba amb massa retard, tenint en compte el deteriorament avançat de l’edifici i la manca de conservació en els darrers anys.

El col·lectiu denuncia que la Generalitat va rebutjar inicialment la proposta, i que només després d’un recurs presentat per la mateixa plataforma, acompanyat de nova documentació, s’ha acabat rectificant. Amb tot, lamenten que la protecció aprovada no inclogui la totalitat dels espais de la finca ni reculli de manera rigorosa el valor patrimonial del conjunt.

Des de Salvem Cal Macià alerten que la declaració de BCIN no implica una protecció real si no hi ha voluntat política per actuar. Assenyalen especialment l’Ajuntament d’Alcarràs, a qui acusen de dificultar la preservació del patrimoni, i reclamen a la Generalitat que intervingui sense esperar la col·laboració del consistori.

La plataforma reclama que s’iniciïn de forma urgent les obres d’apuntalament de la casa davant del risc imminent d’esfondrament i la inacció del propietari i de les institucions. Consideren que ara ja no hi ha excuses per no actuar, ja que la catalogació com a BCIN permet la intervenció directa.