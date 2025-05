Tàrrega avisa els veïns que no fan servir el porta a porta: la taxa de residus pujarà el 2026

L’Ajuntament de Tàrrega i el Consell Comarcal de l’Urgell han posat en marxa una campanya per combatre l’abandonament de bosses d’escombraries al carrer, un problema que persisteix malgrat l’entrada en funcionament del sistema de recollida porta a porta. Tot i els bons resultats obtinguts des del novembre passat, encara hi ha llars que deixen els residus fora del circuit, generant problemes d’higiene i incivisme.

Amb l’ajuda dels xips identificatius dels cubells, s’han detectat els domicilis que no participen en el nou sistema i s’ha fet arribar una carta advertint-los que, a partir del 2026, pagar per generar residus serà obligatori. Aquest nou model penalitzarà aquells que no hi col·laborin i premiarà els que facin un bon ús del servei, separin correctament i utilitzin la deixalleria municipal.

Aquesta acció va acompanyada d’una intensificació de les inspeccions i visites informatives per part d’educadors ambientals, que treballen sobre el terreny a tota la comarca per identificar punts conflictius i sensibilitzar la població.

Els primers indicadors, però, avalen la nova estratègia. En només sis mesos, Tàrrega ha doblat la recollida de matèria orgànica, passant de 90 a 180 tones mensuals. També han crescut les recollides de paper, envasos i vidre, mentre que s’ha reduït la fracció resta. El porta a porta s’ha consolidat.

Segons el president del Consell Comarcal, José Luis Marín, Tàrrega ha assolit un 83% de recollida selectiva, una de les xifres més altes de Catalunya. L’alcaldessa Alba Pijuan ha agraït “la bona resposta de la ciutadania”, i la regidora de Medi Ambient, Laia Recasens, ha fet una crida als qui encara no participen perquè “entre tots fem de Tàrrega una ciutat més neta i sostenible”.