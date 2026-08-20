Tret de sortida a la mitja veda de caça a Ponent amb menys exemplars de guatlla al Segrià

Caçadors de les comarques de Lleida han donat el tret de sortida oficial a la mitja veda de caça aquest dijous. Un any més, el període s'ajusta als calendaris reproductius de les aus i la caça està limitada al tudó, la garsa, el colom roquer, la tórtora, l'estornell i la guatlla. Precisament, sobre aquesta última espècie, el vicepresident primer de la Federació de Caça de Lleida, Albert Mayench, ha explicat que enguany s'ha notat una lleugera reducció d'exemplars en algunes zones del Segrià com els entorns de Torrefarrera, Rosselló i Benavent i ho atribueix a l'augment de plantacions de panís.
Mayench ha comentat que a les àrees privades de caça de comarques com l'Urgell la presència de guatlles és major en comparació a zones del Segrià on ha anat en augment el cultiu de panís. "Hem trobat alguns exemplars, però pocs", ha dit aquest caçador, qui també ha afegit que les guatlles també abunden en zones de la Franja de Ponent, on hi ha conreus d'alfals.
Encara sobre la guatlla, enguany s'ha reduït el nombre màxim de captures a 15 exemplars per caçador i dia, davant dels 20 de la temporada passada, com a estratègia de gestió adaptativa. Es tracta d'una limitació que s'alinea amb la normativa d'altres comunitats autònomes.
D'altra banda, pel que fa a la tórtora, enguany també es manté la caça d'aquesta espècie, després que es recuperés la temporada passada quan es va aixecar el veto dels anys 2021 i 2024. En tot cas, només es permet la captura d'un màxim de 5.711 exemplars en 41 cotos.
Inici del calendari de caça menor
La mitja veda marca l'inici del calendari de caça menor i suposa un període de prèvia fins que a partir del mes d'octubre ja es puguin caçar altres espècies com la perdiu i la llebre, entre altres. A les àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès, aquest període ha començat aquest dijous i es podrà caçar tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius fins al 10 de setembre. A la resta de Catalunya, els dies permesos de caça es limiten al 23 i 30 d'agost i 6 i 13 de setembre.
Durant la campanya de mitja veda de l'any passat es van capturar més de 175.000 exemplars en total. Concretament, es van capturar fins a 115.000 tudons, 19.000 guatlles, 18.000 coloms roquers i 13.000 estornells. Les comarques de Lleida concentren el major nombre d'exemplars capturats, sobretot de guatlla.